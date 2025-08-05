Росіяни збільшили жорстокість ударів: про що говорили Зеленський і Трамп телефоном

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 5 серпня, поспілкувався телефоном з американським лідером Дональдом Трампом, який днями анонсував візит спецпосланця Стіва Віткоффа до росії для переговорів з путіним.

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Український президент назвав розмову з президентом США продуктивною та наголосив, що ключовою темою було припинення війни.

«Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували. Сьогодні скоординували наші позиції — України та Сполучених Штатів. Обмінялись оцінками ситуації: росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах», — написав Зеленській на своїй сторінці у соцмережах.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп заявив, що введе додаткові мита для країн, які активно купують російські енергоносії, якщо рф не сяде за стіл переговорів та не підпише мирну угоду до 8 серпня. Враховуючи це, Зеленський зазначив, що російська економіка «продовжує падати, і саме тому в москві так зважають на цю перспективу та рішучість президента Трампа».

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Також Володимир Зеленський зазначив, що під час телефонної розмови обговорювалися спільні європейські рішення, які можуть допомогти захисту України. Він згадав про рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, які заявили про рішення надати більше ніж мільярд доларів на американську зброю для України.

«Говорили також про нашу оборонну взаємодію з Америкою двосторонню. Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути. Дякую кожному американському серцю, яке підтримує наш захист життів. Дякую, президенте Трамп!» — написав Зеленський.

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Нагадаємо, що Трамп погрожував таким країнам, як Китай, Індія та Бразилія, збільшенням тарифів на «близько 100 відсотків», якщо вони продовжуватимуть купувати дешеву нафту та газ у росії. Втім, президент США не знає, чи вплине це на росію.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського у соцмережах

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