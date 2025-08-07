Джеф Безос запросив у гості: Лео Ді Капріо з нареченою відпочиває на яхті одного з найбагатших людей світу

Після кардинального схуднення перед весіллям мільярдера Джеффа Безоса та Лорен Санчес багато їх гостей продовжують проводити літо на Лазуровому березі та інших відомих курортах.

Зокрема, днями голлівудська знаменитість Леонардо ДіКапріо та його кохана Вітторія Черетті покинули Сен-Тропе і перебралися на Ібіцу, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Фото: https://www.instagram.com/jeffbezos/

Як виявилося, це було зроблено на запрошення молодят — Джеффа Безоса та Лорен Санчес — яким дуже хотілося, щоб друзі відпочили на їхній яхті та повечеряли у місцевому ресторані.

50-річний голлівудський актор і 27-річна супермодель, а також 61-річний Безос разом зі своєю 55-річною дружиною потрапили до об'єктивів папараці, коли прямували до закладу Amalur Ibiza. Знамениті жінки нарядилися у вечірні сукні, а до ресторану їм довелося йти у взутті на підборах по піщаному і кам'янистому пляжу.

Нещодавно Вітторія та Леонардо, які разом з 2023 року, відпочивали на яхті в Сен-Тропе, як і їхні друзі-молодята. Вони також були у списку численних гостей на триденному весіллі Лорен та Джеффа у Венеції. До речі, на одну з вечірок Черетті прийшла у сукні, яку 22 роки тому одягала колишня кохана Ді Капріо Жізель Бундхен.

Фото: https://www.instagram.com/vittoria/

Зазначимо, що Джефф Безос — один із найбагатших людей планети, засновник Amazon, власник аерокосмічної компанії Blue Origin та газети The Washington Post, — і телеведуча Лорен Санчес разом шість років.

Два місяці тому пара одружилася у Венеції. На розкішному святі зібралися зірки Голлівуду від Орландо Блума та Сідні Суїні до сімейства Кардаш'ян. До зустрічі з Санчес Безос був одружений з Маккензі Скотт, з якою розлучився в 2019 році після 25 років шлюбу. Вони мають четверо дітей. Після розлучення Скотт одержала 35 млрд доларів. Лорен Санчес була одружена двічі, у неї троє дітей.

Нагадаємо, що під час весілля Лорен показала відразу дві каблучки: заручну, більш круглої форми, 20 каратів і вартістю приблизно 2,5 млн доларів — та ще одну овальної форми, створену відомим ювеліром Лоррейном Шварцом.

