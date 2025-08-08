«Повітряне перемир'я», яке рф може запропонувати, матиме негативні наслідки для України. Так вважає голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, пише «РБК Україна».

«Воно принесе багато горя, проблем. Тому що якщо бойові дії на полі бою не припиняться, то росія матиме можливість акумулювати великі колони бронетехніки, велику кількість особового складу максимально близько до лінії фронту на відстань артилерійського ураження підтягнути свої склади», — говорить Тимочко.

Він додав, що окупанти на відстані 30−40 км будуть робити ці склади просто неба, бо їм байдуже, адже завдавання ударів дронами по тилах противника буде обмежене.

«Коли вони завдавали ракетних і дронових ударів, їхня промисловість і виробництво, накопичення ресурсів дозволяло це робити у промислових масштабах. Зараз для того, щоб завдавати ракетних ударів, їм доводиться дедалі більше часу накопичувати ракети. Вони роблять ставку на удари безпілотниками по цивільному населенню. Це геноцид. У них було сподівання, що ми будемо діяти симетрично», — зазначив Тимочко.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як у рф готуються до українських ударів дронами та ракетами.

