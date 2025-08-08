- 15:45 путін може грати з Трампом в ігри, намагаючись уникнути санкцій: дипломат про обман кремля
- 15:36 Керівник фракції «слуг народу» у Київраді Вітренко два місяці відмовляється зустрічатися з ветеранами
- 15:14 Щоб морква виросла солодкою, додайте це у воду під час поливу: секрет досвідчених городників
- 14:58 «Нардеп Вацак ухилявся від податків і фігурує в рейдерських схемах», — Борис Кушнірук
- 14:51 Стовпчики термометрів поповзуть вгору: які сюрпризи готує українцям на вихідних антициклон Ines
- 14:32 путін готовий поступитися територіями заради важливішого, — ЗМІ
- 14:01 Били металевим предметом й заблокували вантажівками: на Волині натовп напав на авто ТЦК
- 13:31 Принесе багато горя: експерт пояснив, чому повітряне перемир’я з рф — погана ідея
- 13:12 Частині українців зроблять позаплановий перерахунок пенсій: на кого чекає збільшення виплат
- 13:07 «Денис Юрченко — топовий хірург України»: президент профільної асоціації UPRADAS публічно підтримав лікаря, якого атакує блогерка
- 12:45 Ви живете на час, що вам позичили чоловіки та жінки, що зараз воюють: військовий звернувся до цивільних
- 12:20 «Останні найважчі кількасот метрів донька навіть пришвидшилась»: 5-річна львів’янка стала наймолодшою дитиною, яка підкорила Говерлу
Принесе багато горя: експерт пояснив, чому повітряне перемир’я з рф — погана ідея
«Повітряне перемир'я», яке рф може запропонувати, матиме негативні наслідки для України. Так вважає голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, пише «РБК Україна».
«Воно принесе багато горя, проблем. Тому що якщо бойові дії на полі бою не припиняться, то росія матиме можливість акумулювати великі колони бронетехніки, велику кількість особового складу максимально близько до лінії фронту на відстань артилерійського ураження підтягнути свої склади», — говорить Тимочко.
Він додав, що окупанти на відстані 30−40 км будуть робити ці склади просто неба, бо їм байдуже, адже завдавання ударів дронами по тилах противника буде обмежене.
«Коли вони завдавали ракетних і дронових ударів, їхня промисловість і виробництво, накопичення ресурсів дозволяло це робити у промислових масштабах. Зараз для того, щоб завдавати ракетних ударів, їм доводиться дедалі більше часу накопичувати ракети. Вони роблять ставку на удари безпілотниками по цивільному населенню. Це геноцид. У них було сподівання, що ми будемо діяти симетрично», — зазначив Тимочко.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як у рф готуються до українських ударів дронами та ракетами.180
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам — «Туз Кубків», Тельцям — «Король Мечів», а Овнам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 8 серпня