Нездатні адаптуватися: як у рф готуються до українських ударів дронами та ракетами

Видається, що росія намагається краще захистити свої авіабази після кількох років українських ударів по російському тилу. Перший заступник головнокомандувача Повітряно-космічних сил росії генерал-лейтенант Олександр Максимцев днями заявив в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ, що росія створює нове покоління радарів раннього виявлення «Воронеж». Вони не матимуть сліпих зон, гарантуватимуть повне покриття всіх важливих об'єктів і зможуть відстежувати балістичні ракети незалежно від траєкторій польоту.

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Він також заявив, що російські збройні сили планують забезпечити всі російські авіабази укриттями для захисту літаків. Максимцев стверджував, що росія будує такі укриття на своїх основних авіабазах протягом останніх двох років і працює над розширенням цих укриттів на всі авіабази, зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

29 липня Міністерство оборони Великої Британії опублікувало геолокаційні знімки, які свідчать про те, що росія розпочала програму будівництва укріплених авіасховищ на авіабазах поблизу кордону з Україною та на окупованій території, зокрема на авіабазі Міллерово в Ростовській області, авіабазі Халіно в Курській області та авіабазі Гвардійське в окупованому Криму.

За повідомленням ISW, супутникові знімки вказують на те, що російські війська будують авіасховища ангарного типу на авіабазі Халіно та авіабазі Саки в окупованому Криму.

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Також російські війська розпочали будівництво авіасховищ на 14 військових об'єктах і, ймовірно, розширили будівництво після глибоких ударів України 1 червня в рамках операції «Павутина». Російські мілблогери неодноразово скаржилися протягом війни на нездатність російських військових адаптуватися до повторних успішних українських ударів та відмову будувати захисні укриття на авіабазах.

Попри зусилля окупантів, днями дрони СБУ вчергове уразили військові літаки на аеродромі у Саках.

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