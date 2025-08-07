Велике зібрання відомих творів: у Києві відкрилася виставка одного з найдорожчих художників України

З 6-го серпня у Музеї Києва працює експозиція «Іван Марчук. Пробудження», яка складається з робіт видатного українського художника Івана Марчука. Про це йдеться на сторінці Музею історії міста Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Роботи для виставки надали дев’ять музеїв України та 19 приватних колекціонерів. Така співпраця дозволить продемонструвати велике зібрання відомих творів митця, а також тих, що раніше ніколи не були представлені на широкий загал.

Мистецтво художника-новатора, творця неповторної техніки «пльонтанізм» гармонійно поєднало у собі філософську глибину, технічну майстерність і безмежну любов до рідної землі та стало культурним символом України на міжнародній арені.

Виставку сформовано на основі трьох авторських циклів:

РЕКЛАМА

«Голос моєї душі»

«Пейзаж»

«Цвітіння».

Кожен із трьох циклів має своє художнє оформлення, аби ще більше занурити глядача та дати йому можливість здійснити подорож етапами власного духовного пробудження.

Центральною роботою експозиції є картина «Пробудження», яку Іван Марчук створив у Нью-Йорку в часи еміграції — як особистий акт світла серед темряви.

РЕКЛАМА

«Ця виставка — про світло, яке ми шукаємо всередині себе, про мить, коли душа прокидається. „Пробудження“ я написав в еміграції, у Нью-Йорку. Там, серед чужого, ця картина стала для мене дуже цінною та дорогою, бо в ній було все: туга за Україною, надія на повернення і світло, яке я ніс у собі попри все. Я залишив її там, але вона досі живе в мені», — зазначив Іван Марчук.

«Пробудження», 1992 р.

Триватиме виставка до 9 листопада.

Графік роботи Музею: Ср.-Нд.: 12:00—19:00 , Пн-Вт.: вихідні

РЕКЛАМА

Каса працює з 12:00 до 18:30.

Вартість: 200/100 грн (повний/пільговий)

Адреса: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7

Нагадаємо, у 2007 році британська газета The Daily Telegraph включила Івана Марчука в сотню геніїв планети. Іван Марчук є найдорожчим сучасним художником України.

У червні 2022 року картину Івана Марчука «Сад спокуси», створену у 1996 році, було продано на благодійному аукціоні Art can help за рекордну суму — 120 тисяч доларів. Частину грошей від продажу скерували на допомогу ЗСУ.

«Сад спокуси», 1996 рік

У червні 2024 року його пейзаж «Зійшов місяць над Дніпром» продали на аукціоні Goldens за 300 тисяч доларів.

Таким чином було встановлено новий рекорд для продажів українського сучасного мистецтва.

«Зійшов місяць над Дніпром», 1980 р.

Картина «Зійшов місяць над Дніпром», написана Іваном Марчуком у 1980 році, була головним лотом аукціону «Колекційне класичне мистецтво». Ця картина вважається найбільшою за форматом роботою Івана Марчука із зображенням місячної ночі.

Витвір Марчука було продано до приватної колекції. Новим власником став громадянин США, який залишився анонімним, проте особисто подякував художнику за картину.

Раніше «ФАКТИ» до 85-річчя Івана Марчука зібрали найяскравіші епізоди з його інтерв’ю різних років нашому виданню.

85

Читайте нас у Facebook