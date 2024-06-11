Йдеться про сотні тисяч доларів: картину Івана Марчука продали за рекордну для українських художників суму

Картину видатного українського художника Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» продали за рекордну для українських митців ціну — 300 тисяч доларів.

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Про це повідомили в аукціонному домі Goldens.

«Картина Івана Марчука „Зійшов місяць над Дніпром“ була продана по останній ставці за 250,000 (загальна сума з комісією та авторським збором склала — 300 000 доларів США), що встановило новий світовий рекорд з продажів творів особисто Івана Марчука на українських та світових аукціонах. Ця сума також стала рекордною для всіх сучасних українських митців загалом на світових аукціонах», — йдеться у повідомленні.

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Картину продали 8 червня на аукціоні «Колекційне класичне мистецтво». Загалом під час аукціону продали 40% лотів.

Ще один рекорд встановила скульптурна композиція Ольги Рапай (1929 — 2012) «Арлекін та П’єро» (шамот, глазур, 50 см, 2003), її продали за 35 тисяч доларів.

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«Ця сума перевищила не лише усі попередні продажі робіт скульпторки, а й української кераміки, в цілому. Даний результат є яскравим показником підвищення інтересу до української кераміки, що набирає обертів останнім часом», — повідомили в Goldens.

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Картину «Зійшов місяць над Дніпром» (70×100 см, полотно, темпера) Іван Марчук (1936) написав у 1980 році. Її стартова ціна на аукціоні — 150 — 200 тисяч доларів.

4 червня 2022 року картину Івана Марчука «Сад спокуси» продали за рекордну для сучасного мистецтва України суму в 120 тисяч доларів.

За версією британського видання The Daily Telegraph, Іван Марчук увійшов до 100 найвидатніших діячів нашого часу. 12 червня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення музею Івана Марчука.

Нагадаємо, у травні 2021 року у Києві проходила ювілейна виставка Івана Марчука «Я ЄСМЬ», приурочена до його 85-річчя.

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