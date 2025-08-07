Переслідує підприємця, допомагаючи захопленню його бізнесу: Шнайдер про прокурора Обухівського району

Прокурор Обухівського району Київської області Назарій Фединяк відкрив кримінальне провадження проти підприємця й наклав арешт на майно, щоб допомогти його бізнес-партнеру захопити контроль над спільним бізнесом. Про це пише сайт «Гордон» із посиланням на заяву блогера та юриста Михайла Шнайдера в соцмережі.

«У 2023-му два бізнесмени вирішують зробити спільний бізнес: купляти автомобілі на аукціонах у США і привозити їх в Європу й Україну для подальшого ремонту та продажу. Машин таких купляють на € 400 тис. І ось один партнер вирішив „кинути“. Він чекає, доки той відремонтує автомобілі, а потім просто блокує перегляд господарської діяльності, зникає зі зв'язку й заволодіває самими автомобілями в Латвії», — написав блогер.

За його інформацією, партнер, який спробував заволодіти всіма автомобілями, виведеними на баланс латвійської компанії, звернувся до поліції із заявами проти іншого підприємця як у Латвії, так і в Україні.

«У Латвії в заяві відмовляють, бо не бачать складу злочину, про що надають офіційну відповідь. А от в Україні знаходиться надійний виконавець — прокурор Назарій Фединяк», — заявив Шнайдер.

За даними блогера, Фединяк зареєстрував кримінальну справу про незаконне заволодіння автомобілями й наклав арешт на два автомобілі.

«Але суд установлює, що це цивільно-правові відносини між партнерами, скасовує арешти автомобілів і досліджує, що підстави для справи немає — провадження має бути припинено. Тоді вже на наступний день (!) той же прокурор із тим же слідчим заводить нове провадження, у якому знову накладають арешт на авто, підприємцю оголошує підозру й оголошує в розшук (!!!) — на цей раз за підробку інвойса. Прокурору Фединяку здається, що автомобілі ввезли за підробленим інвойсом», — написав Шнайдер.

Шнайдер зазначив, що ім'я прокурора фігурувало в матеріалах антикорупційної ініціативи «Маніфест 42».

«Назарій Фединяк уже був помічений у „віджимі“ земельної ділянки — тоді він так само багатократно накладав арешти (за матеріалами „Маніфест 42“)», — написав він.

Юрист звернувся до генерального прокурора Руслана Кравченка з вимогою провести аудит справи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як депутат захопив шинний завод і довів його до банкрутства.

Фото: depositphotos.com

