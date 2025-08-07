- 15:52 Просто амазонка: мережа в шоці від відео відомої шеф-кухарки
- 15:29 Переслідує підприємця, допомагаючи захопленню його бізнесу: Шнайдер про прокурора Обухівського району
- 15:24 На якому каналі безкоштовно дивитись онлайн «Полісся» — «Пакш»: розклад трансляцій та прогноз на матч єврокубків
- 15:23 Фінляндія не купуватиме у США зброю для України: міністр оборони назвав причину
- 15:02 Керівництво ЦПК Шабуніна стало адвокатами співробітників НАБУ, пов’язаних із рф: блогер Іванов вказав на конфлікт інтересів
- 14:57 Військовий дорікнув Порошенку та його депутатам за масовий виїзд за кордон на відпочинок
- 14:53 Рецепт соковитої кукурудзи від Євгена Клопотенка: як правильно обирати та готувати
- 14:22 Відключатимуть електроенергію через фейкові борги: НКРЕКУ готується прийняти важливу зміну
- 13:51 Джеф Безос запросив у гості: Лео Ді Капріо з нареченою відпочиває на яхті одного з найбагатших людей світу
- 13:15 В Україні можуть знову подорожчати цигарки: до чого тут Євросоюз
- 13:02 У центрі Черкас сталася стрілянина в закладі харчування: озброєний чоловік забарикадувався всередині
- 12:46 «Це хто?»: Юрій Ткач викинув власне фото
Переслідує підприємця, допомагаючи захопленню його бізнесу: Шнайдер про прокурора Обухівського району
Прокурор Обухівського району Київської області Назарій Фединяк відкрив кримінальне провадження проти підприємця й наклав арешт на майно, щоб допомогти його бізнес-партнеру захопити контроль над спільним бізнесом. Про це пише сайт «Гордон» із посиланням на заяву блогера та юриста Михайла Шнайдера в соцмережі.
«У 2023-му два бізнесмени вирішують зробити спільний бізнес: купляти автомобілі на аукціонах у США і привозити їх в Європу й Україну для подальшого ремонту та продажу. Машин таких купляють на € 400 тис. І ось один партнер вирішив „кинути“. Він чекає, доки той відремонтує автомобілі, а потім просто блокує перегляд господарської діяльності, зникає зі зв'язку й заволодіває самими автомобілями в Латвії», — написав блогер.
За його інформацією, партнер, який спробував заволодіти всіма автомобілями, виведеними на баланс латвійської компанії, звернувся до поліції із заявами проти іншого підприємця як у Латвії, так і в Україні.
«У Латвії в заяві відмовляють, бо не бачать складу злочину, про що надають офіційну відповідь. А от в Україні знаходиться надійний виконавець — прокурор Назарій Фединяк», — заявив Шнайдер.
За даними блогера, Фединяк зареєстрував кримінальну справу про незаконне заволодіння автомобілями й наклав арешт на два автомобілі.
«Але суд установлює, що це цивільно-правові відносини між партнерами, скасовує арешти автомобілів і досліджує, що підстави для справи немає — провадження має бути припинено. Тоді вже на наступний день (!) той же прокурор із тим же слідчим заводить нове провадження, у якому знову накладають арешт на авто, підприємцю оголошує підозру й оголошує в розшук (!!!) — на цей раз за підробку інвойса. Прокурору Фединяку здається, що автомобілі ввезли за підробленим інвойсом», — написав Шнайдер.
Шнайдер зазначив, що ім'я прокурора фігурувало в матеріалах антикорупційної ініціативи «Маніфест 42».
«Назарій Фединяк уже був помічений у „віджимі“ земельної ділянки — тоді він так само багатократно накладав арешти (за матеріалами „Маніфест 42“)», — написав він.
Юрист звернувся до генерального прокурора Руслана Кравченка з вимогою провести аудит справи.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як депутат захопив шинний завод і довів його до банкрутства.
Фото: depositphotos.com38
Овнам — «Туз Жезлів» та яскраві ідеї, Левам — «Трійка Мечів» та буря емоцій: Таро-прогноз на 7 серпня