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НАБУ перетворилось на непрозору структуру з агентами фсб, а антикорупційні активісти цього не помічають, — Михайло Шнайдер
Антикорупційні активісти не бачать державну зраду та «кротів» в НАБУ. Про це написав політичний експерт, юрист Михайло Шнайдер, коментуючи вчорашню історію з обшуками та арештами в НАБУ.
«Держзрада та „кроти“ в НАБУ, яких впритул не побачили професійні антикорупціонери типу шабуніних, ніколових та інших „борців“, вкотре свідчить: гільдія антикорапшену в Україні живе за подвійними стандартами, має подвійне дно», — зазначив експерт.
У своєму дописі Шнайдер стверджує, що діяльність НАБУ давно втратила ознаки прозорості. У той же час, громадські активісти, які мали б його контролювати, натомість фактично обслуговують Бюро.
«Суспільство виховало „грантоїдів“, які за гроші готові закрити очі навіть на держзраду та співпрацю НАБУ з фсб рф», — обурився він.
Серед проблем НАБУ Шнайдер назвав торгівлю коноплею з рф, відпочинок детективів на курортах під час війни, «зливи» секретної інформації, російські паспорти в родинах працівників, хабарі, співпрацю з агентами фсб тощо.
«Ні Шабунін, ні Ніколов, ні ЦПК, ні Каленюк ні інші антикорупціонери не бачать проблеми в тому, що НАБУ у війну співпрацює з ворогом. Не бачать проблеми в тому, що Бюро — повністю непрозора, закрита структура з доступом до секретної державної інформації. І ця структура за 10 років свого існування проїла в 12 разів більше грошей, ніж повернула в бюджет. Жодного керівника Бюро ні разу не бачили в Раді. НАБУ тупо не звітує. Але це активістів за гроші не цікавить. Бо в них задача обслуговувати НАБУ, а не закон», — наголосив він.
На думку Шнайдера, українська «антикорупційна тусовка» має власні інтереси та захищає не державу, а структуру, яка стала закритою і небезпечною для країни.
«Її (антикорупційної тусовки. — Авт.) здатність не бачити у чорному чорне вражає. Між законом та своїми вони вибирають своїх. У значної частини професійних захисників НАБУ — подвійне громадянство. Тому якщо кроти з НАБУ будуть дуже активними, руйнуючи нацбезпеку країни, антикорапшен „грядка“ просто виїде за кордон до діаспори. Це нам з вами тут залишатись», — вважає Шнайдер.
Як повідомлялося, 21 липня працівниками СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.
Зокрема, затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Також правоохоронці підозрюють високопосадовця Бюро у контактах із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами рф та впливає на діяльність НАБУ. Йому оголосили підозру у державній зраді.74
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