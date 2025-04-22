Як депутат Леонід Глиняний захопив шинний завод «Преміорі» і довів його до банкрутства, — ЗМІ

Упродовж 2020−2025 років навколо білоцерківського виробника шин ТОВ «Преміорі» розгорталась одна з найрезонансніших корпоративних історій в Україні. Йдеться про багатоходову схему рейдерського захоплення активів заводу, яка почалася ще з реструктуризації його попередника — ПрАТ «Росава». Ключова фігура — депутат Київської обласної ради Леонід Петрович Глиняний. Його роль у конфлікті не обмежувалася номінальним керівництвом — за матеріалами слідства та судовими рішеннями саме Глиняний був ініціатором і бенефіціаром всієї рейдерської схеми, пише видання Gazeta.ua. З огляду на резонансність теми, ми публікуємо повний передрук матеріалу Gazeta.ua.

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Передісторія рейдерства

Білоцерківський шинний завод «Росава» — свого часу найбільший виробник шин в Україні — у 2018 році опинився в ситуації реструктуризації. У квітні того ж року акціонери оголосили про добровільну ліквідацію підприємства, офіційно — з метою «реструктуризації».

Паралельно з ПрАТ «Росава» існувала компанія ТОВ «Преміорі», яка ще з 2015 року виробляла шини на виробничих потужностях ПрАТ «Росава» під своїм брендом та інвестувала в нове обладнання для виробництва сучасних шин, яких потребував ринок. Обидві структури мали багато спільного — одну адресу, спільний телефон бухгалтерії, а також користувалися тією самою торговою маркою Premiorri, яку обом компаніям-виробникам шин надала британська Premiorri LTD.

Єдиним учасником ТОВ «Преміорі» була британська компанія Premiorri LTD, яка на 100% володіла цією українською дочірньою компанією. Але у 2020 році 80%-ву частку у ТОВ «Преміорі» в незаконний та рейдерський спосіб переписав на себе Леонід Глиняний. Саме він, як з'ясувалося згодом, відігравав ключову роль у подальших подіях стосовно компанії.

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1 вересня 2020 — змова і «розмивання» частки

За версією британської Premiorri LTD, її номінальний директор, юрист ПрАТ «Росава» Олександр Мерзляков діє за спиною компанії і під виглядом збільшення капіталу аж на 2000 гривень незаконно переписує 80%-ву частку в ТОВ «Преміорі» з активами більш ніж 500 млн гривень на користь Леоніда Глиняного. Отримавши у незаконний спосіб 80%-ву частку в ТОВ «Преміорі», Глиняний призначає сам себе директором цього підприємства і з цього моменту починає створювати борги для ТОВ «Преміорі».

Це є класичним рейдерським захопленням, що і підтвердив через майже 4,5 роки своєю постановою Верховний Суд України 24 лютого 2025 року, повернувши цю вкрадену 80%-ву частку у ТОВ «Преміорі» її законному власнику — британській Premiorri LTD.

23 вересня 2020 — відкриття кримінального провадження

Прокуратура Київської області відкриває справу за ч.4 ст. 190 ККУ — шахрайство в особливо великих розмірах. Підозрювані: керівництво «Росави», Леонід Глиняний та засновники ТОВ «Преміорі».

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25 вересня 2020 — арешт часток ТОВ «Преміорі»

За клопотанням прокурора відділу Київської обласної прокуратури Токара М.В. ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.09.2020 року (суддя Оздоба М.О.), накладено арешт на всі частки у статутному капіталі ТОВ «Преміорі», заборонено вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов'язані зі зміною учасника ТОВ «Преміорі». Ця ухвала судді Оздоби повністю блокує можливість відновлення контролю над підприємством та зміни керівництва ТОВ «Преміорі» законним власником за рішенням Верховного Суду України та допомагає Леоніду Глиняному контролювати ТОВ «Преміорі» в незаконний спосіб.

2022 — корпоративна війна за частки

У січні 2022 року Глиняний подає позов до суду, вимагаючи визнати себе власником 80% частки в ТОВ «Преміорі» (після згаданого раніше «збільшення капіталу» аж на 2000 гривень).

Британська компанія Premiorri LTD відповідає зустрічним позовом, називаючи цю операцію фіктивною, а передання частки — рейдерським захопленням ТОВ «Преміорі». Її позиція: номінальний директор Мерзляков діяв без згоди власника підприємства, а сама операція була «удаваним даруванням» та фактично незаконним захопленням власності британської компанії в Україні.

У відповідь Леонід Глиняний вирішує «підстрахуватися» ще однією ухвалою на випадок, якщо рішення суду буде прийняте не на його користь. Так, у штучно створеному кримінальному розслідуванні, яке проводиться слідчим Гапичем В.О. та за клопотанням прокурора Мороза І.О., ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2022 року (суддя Шапутько С.В.) додаткого накладено арешт на корпоративні права та частки у ТОВ «Преміорі». При тому, що раніше накладений ухвалою судді Оздоби арешт залишався в силі.

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У даній ситуації ці дві ухвали, прийняті суддями Оздобою та Шапутько за поданням слідчих та прокурорів, заблокували виконання постанови Верховного Суду і не дають можливості британській Premiorri LTD призначити законних керівників ТОВ «Преміорі» та відновити контроль над багатомільйонними активами, інвестованими британцями в це українське підприємство.

Січень 2023 — перемога Premiorri LTD у першій інстанції

Господарський суд Київської області стає на бік британської компанії:

визнано, що капітал не був фактично збільшений;

80% частки, передані Глиняному, недійсні;

Premiorri LTD — єдиний законний власник зі 100% часткою.

Суд прямо вказує на рейдерський характер змін у компанії та поновлює права британського інвестора.

15 серпня 2023 — апеляція стає на бік Глиняного

Північний апеляційний господарський суд в складі колегії суддів Владимиренко С.В., Демидової А.М. та Ходаківської І. П,. скасовує рішення першої інстанції та задовольняє позов Глиняного. Визнано нову структуру капіталу: 80% - Глиняному, 20% - Premiorri LTD.

Апеляція не побачила порушень у схемі зі збільшенням капіталу на 2000 гривень і вирішила, що частка британської компанії балансовою вартістю більше, ніж 500 млн гривень, зменшилась законно. Це рішення фактично легалізувало рейдерське захоплення.

10 січня 2024 — Верховний Суд скасовує апеляцію

Premiorri LTD подає касацію. Верховний Суд скасовує постанову апеляції та повертає справу на новий розгляд.

Суд ставить під сумнів законність передання багатомільйонної частки Леоніду Глиняному за 2000 гривень і наголошує на:

відсутності реальної оплати капіталу;

ознаках удаваного правочину;

порушенні принципу добросовісності.

Це перша частина історії. Але є і інша. Паралельно триває кримінальне провадження, штучно ініційоване в інтересах Глиняного та спрямоване проти британської Premiorri LTD. Київський апеляційний суд розглядає клопотання британської Premiorri LTD щодо зняття арешту з усіх часток в ТОВ «Преміорі».

Київський апеляційний суд у складі суддів Паленика І.Г., Глиняного В.П. та Сливи Ю.М. відмовляє Premiorri LTD. Арешт залишається чинним — як запобіжний захід у справі про шахрайство. Ця ухвала суддів не дозволяє британській Premiorri LTD відновити повний законний контроль над рейдерським чином захопленою українською дочірньою компанією.

11 вересня 2024 — повторна апеляція: знову за Глиняного

Після рішення Верховного Суду справу переглядає інша колегія Північного апеляційного господарського суду у складі суддів Суліми В.В., Коротун О.М. та Майданевича А.Г. Новий розгляд знову частково на користь Глиняного: суд відмовляє Premiorri LTD у задоволенні її зустрічного позову.

Обидві сторони подають касаційні скарги. Остаточну крапку має поставити Верховний Суд.

24 лютого 2025 — Верховний Суд підтверджує рейдерство і поновлює права власника — британської Premiorri LTD

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду нарешті ставить крапку в корпоративному конфлікті довкола української ТОВ «Преміорі».

Суд визнає: рейдерське захоплення мало місце. Передача 80% частки компанії Глиняному під виглядом збільшення статутного капіталу була фіктивною, тобто маскувала незаконне дарування. Справжні інтереси власника — британської Premiorri LTD — були грубо порушені.

Що вирішив Верховний Суд?

Визнано, що отримання Глиняним за 2000 грн 80% часток в компанії ТОВ «Преміорі» з активами більше, ніж 500 млн гривень, було незаконним.

Частка Глиняного (80%) — недійсна.

Premiorri LTD — єдиний законний власник 100% частки у ТОВ «Преміорі».

Дії директора номінального директора Premiorri LTD Олександра Мерзлякова та Леоніда Глиняного визнані зловживанням правом і такими, що не підлягають захисту.

Таким чином, суд не лише повернув власність, а й чітко визначив юридичну кваліфікацію ситуації: це був удаваний правочин із метою заволодіння активами — тобто фактично це було рейдерство.

У своєму рішенні Верховний Суд вперше настільки чітко сформулював принципи захисту інвесторів у корпоративних конфліктах:

Номінальний директор не може діяти всупереч інтересам компанії.

Якщо внаслідок «реструктуризації» інвестор втрачає контроль без компенсації — це не бізнес, а шахрайство та рейдерство.

Показник зловживання — економічна неефективність для самої компанії.

Ці позиції можна використовувати як аргументи в інших рейдерських справах.

Рішення Верховного суду має велике значення і для кримінального провадження: тепер факт незаконності дій Глиняного є очевидним і не викликає жодних сумнівів — його підтвердив найвищий суд. Це зміцнює позицію слідства та прокуратури щодо звинувачення у шахрайстві.

Леонід Глиняний ініціює банкрутство ТОВ «Преміорі»

Попри юридичну перемогу Premiorri LTD, на момент постанови Верховного Суду у лютому 2025 року ситуація на підприємстві стала критичною. ТОВ «Преміорі» свідомо доводили до скрутного становища. Так, у 2024 році компанія, яка мала понад 4 млрд гривень доходу, показала збиток у 71,65 млн гривень. Витрати роздували, прибуток виводили — у результаті залишились борги, зокрема 62,6 млн гривень перед ПрАТ «Росава». І це притому, що ТОВ «Преміорі» є кредитором ПрАТ «Росава» у комітеті кредиторів на більш, ніж 290 млн гривень.

7 березня 2025 року кредитор, афілійований з Леонідом Глиняним («Інвест Трансфер»), ініціює банкрутство ТОВ «Преміорі». 12 березня 2025 року після подання заяви контрольованим Глиняним кредитором суддя Господарського суду Київської області С.Ю. Наріжний призначає розгляд заяви у рекордно короткі строки, всього на 4-й робочий день, а саме — на 18 березня 2025 року. Цього ж дня вище згаданий суддя очікувано задовольняє заяву «Інвест Трансфер» і відкриває провадження у справі про банкрутство ТОВ «Преміорі». Таким чином, Глиняний, програвши справу за корпоративні права у Верховному Суді України, намагається взяти під контроль ТОВ «Преміорі» за допомогою корумпованих судів через контрольоване банкрутство.

Глиняний рейдерським захопленням знищив потужне підприємство

Історія ТОВ «Преміорі» — показовий приклад того, як рейдерська схема з «розмиванням» часток, з фіктивним банкрутством та підставними структурами знищує успішне підприємство з британськими інвестиціями.

Хоча Верховний Суд поставив крапку і визнав рейдерство, знадобиться багато зусиль та коштів аби врятувати обладнання, технологічні процеси та саме виробництво шин в Україні.

Законний інвестор лише формально відновив свої права, але реального контролю ще не отримав у зв'язку з втручанням у господарські відносини окремих корумпованих слідчих, прокурорів та суддів, які своїми діями сприяють рейдерству Леоніда Глиняного.

Це піррова перемога — формально виграна справа, але програна економічна битва.

А для правоохоронців та суддів, для яких захист законності та справедливості є справою честі, питання ще остаточно не вирішене. Попереду — вирок у кримінальному провадженні. Якщо чесні прокурори доведуть в чесному суді винуватість Глиняного та його спільників, це стане не лише справедливим завершенням, а й важливим сигналом для інших учасників тіньових схем.

А для української правової системи кейс ТОВ «Преміорі» — урок про те, як своєчасність законних рішень може бути критично важливою. Бо щойно втрачається контроль — навіть найчесніші судові вердикти можуть прийти запізно. Така затримка у правосудді створює враження правової невизначеності та безкарності, що підриває довіру до державних інституцій. У результаті інвестори починають сумніватися у надійності правового поля, зростають ризики, пов'язані з бізнесом, і капітал спрямовується в інші, більш стабільні юрисдикції. Це не лише знижує приплив прямих іноземних інвестицій в Україну, а й спонукає локальних підприємців згортати діяльність або виводити бізнес за межі країни. Погіршення інвестиційного клімату, у свою чергу, гальмує економічне зростання, знижує рівень зайнятості та обмежує фінансові можливості держави через недоотримання податків, в тому числі можливість протистояти зовнішній агресії.

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