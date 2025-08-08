Німеччина шукає варіанти, як заощадити на виплатах українцям: готовий новий законопроєкт

Уряд Німеччини має на меті заощадити понад мільярд євро на доходах громадян наступного року і планує переглянути державні виплати для новоприбулих біженців з України. Про це йдеться у законопроєкті міністерки праці та соціальних питань Німеччини Бербель Бас.

Згідно із законопроектом, українці, які приїхали до Німеччини з 1 квітня 2025 року, у майбутньому отримуватимуть менші виплати відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку замість допомоги громадянам. Ставка для самотніх осіб становить 441 євро, тоді як допомога громадянам — 563 євро.

Однак у фінансовому плані так звана зміна юрисдикції майже не принесе жодного полегшення федеральному уряду. Землі та муніципалітети повинні очікувати відповідних додаткових витрат, які федеральний уряд має намір компенсувати за допомогою «фіксованої ставки допомоги по витратах».

За даними урядових джерел, Бас надіслала проект до інших міністерств. Закон вимагає затвердження Бундесрату і, як очікується, буде прийнятий до кінця року. Згідно з планами, нічого не зміниться для понад 1,2 мільйона українців, які звернулися за захистом до Німеччини до 1 квітня 2025 року. За даними Міністерства внутрішніх справ, 20 955 громадян України вперше в'їхали до країни між 1 квітня та 30 червня у зв'язку з нападом росії на Україну.

За допомогою цього плану Бас реалізує угоду з урядовою коаліцією. Попереднє положення було запроваджено у 2022 році після вторгнення рф до України, щоб впоратися з дуже великою кількістю біженців на той час. Оскільки кількість нових щомісячних прибульців зараз скоротилася приблизно до 12 000, повернення до системи, призначеної для шукачів притулку, тепер можливе, йдеться у проєкті.

Зі зміною системи виплат біженці від війни більше не матимуть права на медичне страхування. Натомість вони отримуватимуть лише базові виплати, як і шукачі притулку. Однак медичне лікування, яке вже розпочалося, має бути завершене. Право на працевлаштування — на відміну від шукачів притулку — залишається незмінним у новому положенні. Наразі в Німеччині працює 332 000 осіб з України.

Згідно з проєктом, федеральний уряд заощадить приблизно 1,2 мільярда євро на допомозі громадянам та базовому забезпеченні за віком завдяки змінам у 2026 році. Відповідно, Закон про допомогу шукачам притулку передбачає, що «землі та муніципалітети зіткнуться з додатковими витратами приблизно в 1,375 мільярда євро у 2026 році та приблизно 394 мільйони євро у 2027 році». Однак федеральний уряд має намір компенсувати землям ці додаткові витрати одноразовою виплатою. Переговори з цього питання мають вестися паралельно.

Наразі близько 700 000 українців мають право на громадянську допомогу, включаючи близько 200 000 дітей. У 2024 році українцям було виплачено близько 6,3 мільярда євро. Міністр-президент Баварії Маркус Седер з ХСС пропонував надавати допомогу для шукачів притулку не лише новоприбулим, а й біженцям, які вже проживають тут. Бас відкидає це. Критика плану також лунала з боку ХДС та опозиції, включаючи «Зелених».

Раніше повідомлялося, що німецька партія ХСС, яка серйозно та жорстко ставиться до допомоги громадянам, вимагає, щоб всі українські чоловіки призовного віку (від 18 до 63 років) у Німеччині більше не отримували допомогу громадянина.

