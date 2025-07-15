41.43 / 41.98 48.60 / 49.24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Німеччина скорочує фінансову підтримку новоприбулим біженцям з України: скільки й коли платитимуть «по-новому»

11:11 15 липня 2025
Українські біженці у Німеччині повинні активніше шукати роботу, фото https://gwaramedia.com/

У Німеччині вже давно шукають важелі стимулювати українських біженців активніше шукати роботу, для чого планується знижувати їм матеріальну допомогу.

Уряд Німеччини готує пакет законодавчих змін, наслідком яких стане скорочення соціальних виплат новоприбулим біженцям з України, повідомляє DW.

Планується розділити українських біженців на дві групи. Ті, хто був у Німеччині до 1 квітня 2025 року, отримуватимуть повний соціальний захист (563 євро на людину, як і безробітним німцям), а ті, хто прибув після — 441 євро, що є прожитковим мінімумом у Німеччині для прохачів притулку з усього світу.

Читайте також: «У Німеччині, якщо отримуєш соціальну допомогу, ти завжди «під ковпаком у Мюллера»: чим займаються українські біженки за кордоном

За даними видання, соціальні виплати для безробітних, які отримували українські біженці, покриваються з цілої низки фондів, зокрема за рахунок дотації з федерального бюджету. А утримання біженців за звичайною процедурою, на яку переводять новоприбулих українців, лягає на плечі місцевих бюджетів.

РЕКЛАМА

Крім виплат й оформлення документів, на місцеві громади також буде покладено відповідальність за розміщення біженців у притулках і соціальних помешканнях, тоді як раніше українці мали можливість орендувати житло на свій розсуд, якщо вдавалося знайти вільні квартири, які за ціною вкладаються у соціальний бюджет.

На місцеві громади також перекладуть медичне забезпечення біженців.

За словами юристів, рішення про призначення соціальних виплат ухвалюються, як правило, на рік і лише у виняткових випадках — на пів року. Ті українці, кому вже призначили виплати на рік, можуть розраховувати на них.

РЕКЛАМА

Але через «підвішену» ситуацію в очікуванні законодавчих змін відомства можуть у деяких випадках зволікати з ухваленням рішень про виплати.

Найбільший потенціал юридичних суперечок юристи вбачають у питаннях, пов'язаних з орендою житла. Це стосуватиметься біженців з України, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року й орендували житло до моменту ухвалення законодавчих змін, якими, як очікується, буде обмежено право українських біженців самостійно обирати місце проживання і скорочено дотацію на житло.

Нагадаємо, у Швейцарії теж готуються посилити вимоги щодо надання статусу тимчасового захисту громадянам України.

Як повідомляли «ФАКТИ», ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року. Втім, триває робота над планом повернення українців на батьківщину.

РЕКЛАМА

270

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Цей період буде непростим для одних і дуже щедрим для інших, фото з відкритих джерел

Овнам та Тельцям — бонуси, Скорпіонам — підробіток: фінансовий гороскоп на тиждень 14 — 20 липня

Як ефективно відмити унітаз&nbsp;— Засіб для очищення унітазу&nbsp;— Фото: The Spruce

Відмиє не тільки посуд, а й брудний унітаз: унікальний засіб для очищення

Кабачки, фото скріншот відео

Соковиті, смачні та дуже ніжні: Іван Янюк розповів, як краще приготувати кабачки, поки сезон

Переможниця 15 сезону кулінарного реаліті «МайстерШеф» Ненсі Топко

«Для мене це було шоком»: переможниця 15-го сезону «МастерШеф» про випробування під час великої війни та хейт на проєкті

Наступний матеріал
Новини партнерів