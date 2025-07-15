Німеччина скорочує фінансову підтримку новоприбулим біженцям з України: скільки й коли платитимуть «по-новому»

У Німеччині вже давно шукають важелі стимулювати українських біженців активніше шукати роботу, для чого планується знижувати їм матеріальну допомогу.

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Уряд Німеччини готує пакет законодавчих змін, наслідком яких стане скорочення соціальних виплат новоприбулим біженцям з України, повідомляє DW.

Планується розділити українських біженців на дві групи. Ті, хто був у Німеччині до 1 квітня 2025 року, отримуватимуть повний соціальний захист (563 євро на людину, як і безробітним німцям), а ті, хто прибув після — 441 євро, що є прожитковим мінімумом у Німеччині для прохачів притулку з усього світу.

За даними видання, соціальні виплати для безробітних, які отримували українські біженці, покриваються з цілої низки фондів, зокрема за рахунок дотації з федерального бюджету. А утримання біженців за звичайною процедурою, на яку переводять новоприбулих українців, лягає на плечі місцевих бюджетів.

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Крім виплат й оформлення документів, на місцеві громади також буде покладено відповідальність за розміщення біженців у притулках і соціальних помешканнях, тоді як раніше українці мали можливість орендувати житло на свій розсуд, якщо вдавалося знайти вільні квартири, які за ціною вкладаються у соціальний бюджет.

На місцеві громади також перекладуть медичне забезпечення біженців.

За словами юристів, рішення про призначення соціальних виплат ухвалюються, як правило, на рік і лише у виняткових випадках — на пів року. Ті українці, кому вже призначили виплати на рік, можуть розраховувати на них.

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Але через «підвішену» ситуацію в очікуванні законодавчих змін відомства можуть у деяких випадках зволікати з ухваленням рішень про виплати.

Найбільший потенціал юридичних суперечок юристи вбачають у питаннях, пов'язаних з орендою житла. Це стосуватиметься біженців з України, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року й орендували житло до моменту ухвалення законодавчих змін, якими, як очікується, буде обмежено право українських біженців самостійно обирати місце проживання і скорочено дотацію на житло.

Нагадаємо, у Швейцарії теж готуються посилити вимоги щодо надання статусу тимчасового захисту громадянам України.

Як повідомляли «ФАКТИ», ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року. Втім, триває робота над планом повернення українців на батьківщину.

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