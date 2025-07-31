У Німеччині вимагають припинити виплату українцям, які придатні до військової служби: що відповіли в посольстві України

У Німеччині вже давно шукають важелі стимулювати українських біженців активніше шукати роботу, для чого планується скоротити фінансову підтримку новоприбулим українцям. А тепер німецька партія ХСС, яка серйозно та жорстко ставиться до допомоги громадянам, націлилася на українців! Експерт ХСС із зовнішньої політики Штефан Маєр вимагає, щоб українські чоловіки призовного віку (від 18 до 63 років) у Німеччині більше не отримували допомогу громадянина.

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За інформацією Bild, це торкнеться понад 150 000 українців.

«Отримання допомоги для чоловіків, потенційних українських військовослужбовців, має нарешті припинитися. Якщо майже 151 000 українців віком від 18 до 63 років отримують від нас соціальні виплати, то щось не так. Ця група людей не має права на цю соціальну допомогу і повинна або працювати тут, у Німеччині, або проходити військову службу в Україні», — сказав Штефан Маєр.

Як пише видання, з початку війни до Німеччини з України прибуло рівно 304 144 українці призовного віку (станом на 14 червня 2025 року). Майже половина (49,54 відсотка) з них отримують допомогу громадянина.

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Згідно з листом Федерального агентства зайнятості у відповідь на запит Bild, у березні 2025 року «рівно 150 660 чоловіків, які отримують допомогу по працевлаштуванню та мають громадянство України, віком від 18 до 63 років, були зареєстровані в центрах зайнятості».

Середньомісячна виплата на одного отримувача допомоги по працевлаштуванню у березні цього року становила 882 євро. Це призводить до «загальної суми виплат» у розмірі 1,328 мільярда євро на рік і включає «всі пасивні виплати: стандартні виплати + витрати на житло + додаткові потреби + одноразові виплати».

Посольство України у відповіді на запит видання зазначило, що не бачить жодної проблеми. У листі йдеться: «Було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні закону чи ухиленні від мобілізації. Проживання українських чоловіків за кордоном не заборонено. Для виїзду потрібні відповідні документи. Значна частина чоловіків у Німеччині проживає там легально та зареєстрована у системі військового обліку». Посольство «рекомендувало всім чоловікам, яких це стосується, оновити свої дані». Багато хто виконав це прохання.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому українські біженці повертаються додому, незважаючи на посилення ракетних атак.

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