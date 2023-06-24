Населення Німеччини, де нещодавно ввели квиток на громадський транспорт, у 2022 році склало понад 84,4 мільйона осіб. За даними Федерального статистичного управління, у 2022 році населення ФРН збільшилося на 1,12 мільйона осіб, або на 1,3%. Експерти вважають, що це відбулося з-за значного притоку мігрантів, зокрема й біженців з України, пише apnews.com.

Наприкінці минулого року в Німеччині проживало 12,3 мільйона іноземців, повідомляє статистичне відомство. З них 1,34 мільйона громадян Туреччини, які протягом десятиліть становили найбільшу окрему групу в країні. Також в 2022 році зафіксовано 1,05 мільйона українців, що на 915 000 більше порівняно з 2021 роком; і 883 000 сирійців, що на 48 000 більше щодо 2021 року.

Загалом кількість іноземних громадян, які проживають у Німеччині, зросла на 1,4 мільйона, тоді як кількість німецьких громадян зменшилася на 309 000, переважно через те, що смертей було більше, ніж народжень. В результаті частка населення без німецького громадянства зросла з 13,1% до 14,6%.

У двох найбільших містах країни — Берліні та Гамбурзі — населення збільшилося на 2,1%.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що українцям необхідно знати про паркування у Німеччині, щоб не розоритися на штрафах.

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