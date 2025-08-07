Favbet стає офіційним партнером ФК «Колос»

Favbet офіційно став офіційним партнером клубу, який з гордістю захищає честь Київщини в Українській Прем’єр-лізі. Відтепер логотип бренду прикрашатиме форму гравців на матчах УПЛ.

«Колос» у 2012 році заснував Андрій Засуха. Роками старанної праці «Колос» вибився у найвищий дивізіон і тримає там позиції. Їхня історія є прикладом для українського футболу.

«Це партнерство у першу чергу про цінності та спільне бачення. Ми об’єднуємося з „Колосом“, аби зробити футбол яскравішим та цікавішим для уболівальників», — зазначив Денис Якимов, директор зі спортивного маркетингу Favbet.

Фото: Надані ФК КОЛОС, матч «Колос»-«Кривбас»

Favbet і «Колос» готують низку заходів для фанатів — від спільних акцій і зустрічей до інтерактивних подій, що допоможуть зблизити команду з уболівальниками.

«Ми поруч із тими, хто грає до кінця і не здається. „Колос“ — саме така команда. Впевнені, що попереду буде багато яскравих матчів та гучних перемог», — коментує засновник FAVBET Андрій Матюха.

Сьогодні Favbet є одним з найбільших спонсорів українського футболу. Компанія підтримує п’ять клубів УПЛ: «Шахтар», «Кривбас», «Рух», «Оболонь» та «ЛНЗ», а в першій лізі — «Лівий Берег». І ось тепер до цього списку додався «Колос». Компанія активно сприяє розвитку інфраструктури, молодіжних команд і фанатських спільнот.

«Для нас ця співпраця — не просто партнерство, а союз однодумців. Favbet поділяє наші цінності, вірить у розвиток клубу й готовий інвестувати в майбутнє. Ми розпочали новий сезон разом із нашим новим партнером — з перемоги. Віримо, що попереду ще більше яскравих матчів та емоцій для наших уболівальників. З Колосом у серці — разом до нових перемог!» — зазначив генеральний директор ФК «Колос» Євген Євсеєв.

Фото: Надані ФК КОЛОС, матч «Колос»-«Кривбас»

Минулий сезон УПЛ «Колос» завершив на 10 місці. Цього року підопічні Руслана Костишина мають намір показати сильну гру та дати гідну боротьбу більш досвідченим командам чемпіонату.

Фото: Надані ФК КОЛОС, матч «Колос»-«Кривбас»

