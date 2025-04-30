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Спорт

FAVBET став титульним спонсором ФК «Рух»

18:13 30 квітня 2025
FAVBET став титульним спонсором ФК «Рух»

FAVBET виводить співпрацю з ФК «Рух» на новий рівень — компанія стала титульним спонсором команди. Це крок у напрямку підтримки спорту як важливого інструмента розвитку молоді, формування здорового суспільства та національної єдності.

У FAVBET наголошують: це не просто партнерство, а ще один крок у підтримці українського спорту у найскладніші часи.

Pасновник ФК«Рух» Григорій Козловський та директор БК Favbet Ігор Сірук

«Надзвичайно приємно працювати з партнерами, які є близькими нам по духу, і „Рух“ є саме таким партнером. В нашій співпраці важливо, що не гроші є ключовим фактором, а спільні погляди на розвиток українського футболу. В тому числі й на розвиток дитячого футболу, а таких Академій, як є у „Руху“, в Україні майже немає. Приємно, що ми разом в одній команді», — зазначив директор БК Favbet Ігор Сірук.

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ФК «Рух» — один із найбільш динамічних клубів України. Особливу увагу клуб приділяє розвитку власної Академії, яка вже сьогодні є однією з найпотужніших у країні, налічуючи понад 900 вихованців.

«Підтримка спорту — це наша довгострокова стратегія. Ми віримо, що саме через інвестиції в інфраструктуру, молодь і системні футбольні проєкти можна розвивати український футбол і формувати сильне, єдине суспільство. ФК „Рух“ — приклад клубу, який не просто грає, а будує майбутнє. І ми раді бути частиною цього руху вперед», — зазначає Андрій Матюха, засновник групи компаній FAVBET.

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Партнерство між FAVBET та ФК «Рух» розраховане на тривалий термін. Сторони вже готують низку спільних проєктів, спрямованих на підтримку вболівальників, розвиток інфраструктури та популяризацію футболу серед молоді.

Раніше повідомлялося, що в рамках спільного проєкту команди FAST і Favbet Foundation понад 1800 тренерів і спортсменів з усіх регіонів країни пройдуть навчання сучасних методів надання допомоги.

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