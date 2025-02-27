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Суспільство та люди

FAVBET стає партнером програми «Футбол 360» на УПЛ ТБ

18:46 27 лютого 2025
FAVBET стає партнером програми «Футбол 360» на УПЛ ТБ

Компанія FAVBET продовжує активно підтримувати якісний футбольний контент та виступає офіційним спонсором нового аналітичного проєкту УПЛ ТБ — «Футбол 360». Про це повідомляє UNN з посиланням на пресреліз компанії.

Щонеділі «Футбол 360» підсумовуватиме головні події футбольного тижня, пропонуючи глибокий аналіз матчів УПЛ, єврокубків, виступів українських легіонерів, а також топ-5 європейських чемпіонатів. Формат програми включає детальні розбори ігор, ключові моменти, експертні дискусії та ексклюзивний контент.

«Футбол 360 — це не просто огляд тижня, а якісний аналітичний продукт, який дає вболівальникам глибоке розуміння головних подій у світі футболу, — зазначає Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов. — Ми раді підтримувати цей проєкт і продовжувати розвивати футбольну аналітику в Україні разом із УПЛ ТБ».

Керівник УПЛ ТБ Максим Радченко підкреслює, що запуск «Футбол 360» є важливим кроком у розвитку спортивного мовлення в Україні. Вперше в історії весь ключовий футбольний контент об’єднано в одному проєкті: матчі Чемпіонату України, збірних України, єврокубків та топ-5 європейських чемпіонатів. Завдяки співпраці з MEGOGO та Setanta глядачі отримають комплексне висвітлення подій у світі футболу в зручному форматі.

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Для FAVBET підтримка «Футбол 360» є черговим кроком у багаторічній співпраці з українським футболом. Компанія системно підтримує місцеві чемпіонати та клуби, а також інвестує у створення якісного україномовного контенту для футбольних фанатів.

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