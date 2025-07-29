- 15:23 «Трамп передав путіну Крим та кілька східних областей на срібному блюді», — австрійська міністерка
- 14:56 Я не втік: Олег Винник зізнався, що не має паспорту громадянина України
- 14:36 «Буде чим дихати»: синоптикиня розповіла, коли спаде спека
- 14:31 У півтора рази вище, ніж в середньому по країні: у якому регіоні отримують найвищу в Україні пенсію
- 14:19 Росіяни обстріляли села на Харківщині, коли місцеві жителі зібралися для отримання гуманітарки: є жертви
- 14:05 «Давайте будемо чесними, а не дурними»: Ігор Луценко про недооцінку «повільного просування» росіян на фронті
- 13:39 Ініціативних Левів чекає прибуток, а Близнюкам треба скоротити витрати: фінансовий гороскоп на 28 липня — 3 серпня
- 13:22 До нього дійшло, що рф розуміє тільки мову сили: експерт пояснив, чому Трамп дав путіну менше часу
- 12:50 Де і коли дивитися онлайн «Шахтар» — «Бешикташ»: кого бачать букмекери фаворитом матчу-відповіді у відборі Ліги Європи
- 12:20 «Якщо у війну вам захотілося купити сукню або картину, зробіть це!»: знаменита дизайнерка Вікторія Гресь про випробування останніх років
- 12:19 FAVBET — титульний партнер ФК ЛНЗ
- 12:12 фсб намагалася вбити командира «Вовків Да Вінчі», але втрутилася СБУ
FAVBET — титульний партнер ФК ЛНЗ
Футбольний клуб ЛНЗ (Черкаси) з Української Прем’єр-ліги офіційно отримав нового титульного партнера — на сезон 2025/26 клуб підписав угоду про співпрацю з українським брендом FAVBET. Нове партнерство буде направлено на розвиток амбітної черкаської команди як на полі, так і за його межами.
На пресконференції з нагоди оголошення співпраці ФК ЛНЗ також було презентовано оновлену форму команди з брендуванням FAVBET. Новий дизайн футболки зберіг фірмовий елемент клубу — блискавки, що символізують швидкий та яскравий стиль гри черкаської команди. Офіційне підписання договору відбулося у присутності керівництва клубу, представників FAVBET, тренерського штабу та вболівальників.
«Ми віримо в український футбол та потенціал молодих команд, що не бояться кидати виклик набагато більш титулованим суперникам. ЛНЗ — амбітний та прогресивний клуб, що прагне розвитку. Наша компанія з радістю підтримуватиме їх на цьому шляху», — зазначив засновник FAVBET Андрій Матюха.
«Це партнерство — ще один крок у нашій місії підтримки українського спорту. Ми прагнемо допомагати клубам, які мають амбіцію, бачення та жагу до перемоги. FAVBET — не просто спонсор, а партнер, що разом із клубами будує майбутнє українського футболу», — зазначив директор БК Favbet Ігор Сірук.
Сьогодні український бренд FAVBET є одним з найбільших спонсорів вітчизняного футболу — компанія підтримує низку клубів в УПЛ та Першій Лізі та спонсорує футзальні чемпіонати.
ФК ЛНЗ — черкаський клуб, заснований у 2006 році. Перша команда з Черкащини, якій вдалось пробитись в Українську Прем’єр-Лігу. У своєму дебютному сезоні 2022/23 команда показала впевнену гру та посіла 7 місце серед 16 учасників. Свій перший матч в межах нового сезону УПЛ підопічні Віталія Пономарьова проведуть 2 серпня проти луганської «Зорі».
Денис Якимов, директор зі спортивного маркетингу FAVBET, додає: «Нове партнерство — це завжди нові амбіції. Ми розділяємо з ЛНЗ бачення розвитку клубу та разом працюватимемо над зростанням як в плані рівня гри, так і більш активного залучення фанатської спільноти. Щиро бажаю команді сильного старту у новому сезоні!».22
Читайте нас у Facebook
В цьому Україна перша у світі: генерал США про те, що неможливо утримати територію лише за допомогою дронів
Овнам — «Маг», Левам — «Сила», а Близнюкам — «Колесо Фортуни»: Таро-прогноз та поради карт на 29 липня