- 07.08 23:12 «Полісся» з 11 українцями в «основі» розгромило володаря Кубка Угорщини: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій
- 07.08 23:02 «Шахтар» з блискучою грою Різника вивіз нічию зі стадіону «Панатінаїкоса»: відеоогляд матчу кваліфікації Ліги Європи
- 07.08 22:01 Сніданок як у ресторані: швидко і дуже смачно
- 07.08 21:32 Горе у сім’ї Бреда Пітта: померла мати актора
- 07.08 21:03 У серпні зробіть так зі своєю геранню на балконі: матимете нові квіти
- 07.08 20:47 Суд зобов'язав СБУ розслідувати діяльність Кравця та тг-каналу «Джокер», — Бондаренко
- 07.08 20:34 «Хочу довести, що я щось можу. Можу тебе захистити»: після важкого поранення в бою за Покровськ не вижив 20-річний воїн зі Львівщини
- 07.08 20:06 Сезонний хіт: мариновані баклажани, які спокушають навіть гурманів
- 07.08 19:54 Скорпіонам — «Туз Кубків», Тельцям — «Король Мечів», а Овнам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 8 серпня
- 07.08 19:40 10 гривень за кіловат енергії та 25 гривень за кубометр газу? В НБУ зізналися, що енергоносії у 2026 році подорожчають
- 07.08 19:16 Бракує слів: популярний співак вразив фотографіями
- 07.08 18:51 Суперечка Меган Маркл зі зведеною сестрою може зірвати примирення принца Гаррі з королівською родиною
«Полісся» з 11 українцями в «основі» розгромило володаря Кубка Угорщини: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій
У четвер, 7 серпня, житомирське «Полісся», що вибило з турніру «Санта-Колому» з Андорри, зіграло на стадіоні «Татран» у словацькому Пряшові номінально домашній поєдинок 3-го відбірного раунду Ліги конференцій проти володаря Кубка Угорщини і розгромило суперника.
«Полісся» (Україна) — «Пакш» (Угорщина) — 3:0
«Полісся»: Волинець, Михайличенко, Безкоровайний, Сарапій, Кравченко (Хадрой, 88), Бабенко, Андрієвський (Толедо Коста, 78), Леднєв (Йосефі, 78), Крушинський (Назаренко, 64), Гуцуляк, Філіппов (Гайдучик, 64).
Голи: Андрієвський (41), Безкоровайний (45+1), Леднєв (58).
На 90+2-й хвилині вилучено Михайличенка («Полісся»).
Перед візитом до команди Ротаня «Пакш», у складі якого немає жодного легіонера, вже встиг цього сезону отримати непогану ігрову практику. У 1-му відбірному раунді Ліги Європи угорці капітулювали перед румунським «Клужем» (0:0 вдома, 0:3 у гостях), у 2-му раунді кваліфікації Ліги конференцій пройшов словенський «Марибор» (1:0 на своєму полі, 1:1 на виїзді), а в стартовому поєдинку чемпіонату країни розгромив у гостях «Кішварду» — 5:1. Одне слово, суперник «Полісся», в «основі» якого вийшли 11 українців, дістався непростий.
Але підопічні Ротаня розпочали матч досить впевнено, хоча часом дозволяли угорцям небезпечно відповідати. На щастя, Волинець на останньому рубежі був надійним. І все ж таки кінцівка першого тайму була за «Поліссям». Спочатку Андрієвський після сольного проходу Крушинського відкрив рахунок у поєдинку, а незабаром Безкоровайний головою вгатив м'яч у сітку після навісу зі штрафного.
Після перерви житомиряни зусиллями Леднєва довели рахунок до великоїго — 3:0. Друга поспіль розгромна перемога «Полісся» у єврокубках! Шкода, що захисник господарів поля Михайличенко вже в компенсований час заробив пряму червону картку і нарвався на дискваліфікацію.
Зустріч у відповідь суперників відбудеться 14 серпня в Пакші (початок — о 19:00).-
Нагадаємо, що якщо «Полісся» пройде «Пакш», то зустрінеться в раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій з італійською «Фіорентиною». Перша гра — 21 серпня вдома, поєдинок у відповідь — 28-го в гостях. Інакше команда Руслана Ротаня припинить виступи у єврокубках.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Полісся» у стартовому поєдинку чемпіонату України перемогло у гостях «Карпати».
Фото ФК «Полісся»50
Читайте нас у Facebook
Україна покладає на них великі надії: стали відомі подробиці про максимально засекречену ракетну програму Києва