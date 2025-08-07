«Полісся» з 11 українцями в «основі» розгромило володаря Кубка Угорщини: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій

У четвер, 7 серпня, житомирське «Полісся», що вибило з турніру «Санта-Колому» з Андорри, зіграло на стадіоні «Татран» у словацькому Пряшові номінально домашній поєдинок 3-го відбірного раунду Ліги конференцій проти володаря Кубка Угорщини і розгромило суперника.

«Полісся» (Україна) — «Пакш» (Угорщина) — 3:0

«Полісся»: Волинець, Михайличенко, Безкоровайний, Сарапій, Кравченко (Хадрой, 88), Бабенко, Андрієвський (Толедо Коста, 78), Леднєв (Йосефі, 78), Крушинський (Назаренко, 64), Гуцуляк, Філіппов (Гайдучик, 64).



Голи: Андрієвський (41), Безкоровайний (45+1), Леднєв (58).

На 90+2-й хвилині вилучено Михайличенка («Полісся»).

Перед візитом до команди Ротаня «Пакш», у складі якого немає жодного легіонера, вже встиг цього сезону отримати непогану ігрову практику. У 1-му відбірному раунді Ліги Європи угорці капітулювали перед румунським «Клужем» (0:0 вдома, 0:3 у гостях), у 2-му раунді кваліфікації Ліги конференцій пройшов словенський «Марибор» (1:0 на своєму полі, 1:1 на виїзді), а в стартовому поєдинку чемпіонату країни розгромив у гостях «Кішварду» — 5:1. Одне слово, суперник «Полісся», в «основі» якого вийшли 11 українців, дістався непростий.

Але підопічні Ротаня розпочали матч досить впевнено, хоча часом дозволяли угорцям небезпечно відповідати. На щастя, Волинець на останньому рубежі був надійним. І все ж таки кінцівка першого тайму була за «Поліссям». Спочатку Андрієвський після сольного проходу Крушинського відкрив рахунок у поєдинку, а незабаром Безкоровайний головою вгатив м'яч у сітку після навісу зі штрафного.

Після перерви житомиряни зусиллями Леднєва довели рахунок до великоїго — 3:0. Друга поспіль розгромна перемога «Полісся» у єврокубках! Шкода, що захисник господарів поля Михайличенко вже в компенсований час заробив пряму червону картку і нарвався на дискваліфікацію.

Зустріч у відповідь суперників відбудеться 14 серпня в Пакші (початок — о 19:00).-

Нагадаємо, що якщо «Полісся» пройде «Пакш», то зустрінеться в раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій з італійською «Фіорентиною». Перша гра — 21 серпня вдома, поєдинок у відповідь — 28-го в гостях. Інакше команда Руслана Ротаня припинить виступи у єврокубках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Полісся» у стартовому поєдинку чемпіонату України перемогло у гостях «Карпати».

Фото ФК «Полісся»

