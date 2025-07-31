«Полісся» прислухалося до Усика і вибило «Санта-Колому» з єврокубків: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій

У четвер, 31 липня, житомирське «Полісся», яке сенсаційно програло «Санта-Коломі» номінально домашню зустріч (1:2), використало спробу виправити ситуацію в рамках 2-го відбірного раунду Ліги конференцій. Команда Руслана Ротаня обіграла бронзового призера чемпіонату Андорри в місті Енкамп з потрібним рахунком і пройшла далі, здобувши при цьому першу в історії клубу перемогу в єврокубках.

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Ліга конференцій. 2-й відбірний раунд. Матч-відповідь

«Санта-Колома» (Андорра) — «Полісся» (Україна) — 1:4

«Полісся»: Кудрик, Михайличенко, Сарапій, Чоботенко, Крушинський, Бабенко, Андрієвський (Толедо Коста, 68), Караман (Йосефі, 46), Назаренко (Гонсалвеш, 85), Гуцуляк (Мельниченко, 84), Філіппов (Гайдучик, 75).

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Голи: Крушинський (49, у свої ворота) — Михайличенко (4), Філіппов (48), Андрієвський (59), Гайдучик (77).

Футболісти «Полісся» добиралися зі Словаччини до крихітної держави, «затисненої» Іспанією та Францією (літаком до Жирони, а далі — автобусом), з однією метою — виправити «почате» тиждень тому у Пряшеві. Як не крути, а програвати команді з Андорри, загальна трансферна вартість усіх гравців якої (3,5 млн євро) не набагато перевищує «цінник» одного Олексія Гуцуляка (3 млн), негідно.

Підтримав своїх одноклубників перед матчем в Андоррі й легендарний боксер Олександр Усик, який не на словах знає, як виходити зі складних ситуацій.

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«Сьогодні важлива гра у вас, — сказав абсолютний чемпіон світу. — Хочу кожному з вас побажати боротися, грати до кінця та розуміти те, що все, що ви зробите — це ваша заслуга. Все, що ви не зробите — це також ваша заслуга. Боріться до кінця, ви бійці. І не віддавайте нікому жодного моменту.

Якщо ви бачите, що ви можете — йдіть до кінця і немає перешкод. Хлопці, будь ласка, я розумію, про що говорю. Будь ласка, покажіть хорошу гру — «Полісся», вперед".

Легенду боксу не могли не почути, оскільки у стартовому складі Ротань випустив 11 українців. І хлопці з Житомира Усика (а ще своїх уболівальників та й Україну загалом) не осоромили. Вже на 4-й хвилині Михайличенко влучним ударом зрівняв рахунок за сумою двох зустрічей, а на початку другого тайму Філіппов вивів житомирян уперед. Але автогол Крушинського знову встановив паритет. І все ж Андрієвський та Гайдучик своїми влучними ударами дотиснули непоступливих підопічних аргентинського тренера Бессоне — 1:4.

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У 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій «Полісся» зіграє з переможцем протистояння між угорським «Пакшем» та словенським «Марібором» (вдома угорці перемогли — 1:0). Перша гра у житомирян — 7 серпня у словацькому Пряшеві, матч у відповідь — 14-го в гостях. Нагадаємо, що минулого сезону інший словенський клуб «Олімпія» зіпсував «Поліссю» дебют у єврокубках (0:2 у гостях, 1:2 удома).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у поєдинку у відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів розгромило мальтійський «Хамрун Спартанс».

Фото ФК «Полісся»

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