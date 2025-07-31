- 20:59 «Полісся» прислухалося до Усика і вибило «Санта-Колому» з єврокубків: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій
- 20:44 «Друга половинка» та фінансові втрати: гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку
- 20:34 Майже рік вважався зниклим безвісти: на Донеччині поліг захисник із Закарпаття
- 20:15 Справа про замах на Макарова: поліція дійшла несподіваних висновків
- 20:06 Мариновані огірки, в’ялені на сонці: такого ви ще не куштували
- 19:43 Окупанти готують для наступу штурмові танки: у чому мінуси техніки ворога
- 19:31 Найкращий подарунок: популярна співачка очікує на дитину
- 19:17 Контррозвідка врятувала повітряний флот F-16, — експерт про затримання СБУ крота в Повітряних силах
- 18:56 Малосольні огірки за три години: смачний секрет Пави
- 18:32 Все заради іміджу: експерт про повернення Меган Маркл до Великої Британії
- 18:17 Під приводом відряджень виїжджав із коханкою з країни: блогерка Альона Яхно про топменеджера Visa
- 18:03 Одинадцять загиблих та 135 поранених: у Києві розбирають завали та підраховують постраждалих внаслідок нічного удару ворога
«Полісся» прислухалося до Усика і вибило «Санта-Колому» з єврокубків: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій
У четвер, 31 липня, житомирське «Полісся», яке сенсаційно програло «Санта-Коломі» номінально домашню зустріч (1:2), використало спробу виправити ситуацію в рамках 2-го відбірного раунду Ліги конференцій. Команда Руслана Ротаня обіграла бронзового призера чемпіонату Андорри в місті Енкамп з потрібним рахунком і пройшла далі, здобувши при цьому першу в історії клубу перемогу в єврокубках.
Ліга конференцій. 2-й відбірний раунд. Матч-відповідь
«Санта-Колома» (Андорра) — «Полісся» (Україна) — 1:4
«Полісся»: Кудрик, Михайличенко, Сарапій, Чоботенко, Крушинський, Бабенко, Андрієвський (Толедо Коста, 68), Караман (Йосефі, 46), Назаренко (Гонсалвеш, 85), Гуцуляк (Мельниченко, 84), Філіппов (Гайдучик, 75).
Голи: Крушинський (49, у свої ворота) — Михайличенко (4), Філіппов (48), Андрієвський (59), Гайдучик (77).
Футболісти «Полісся» добиралися зі Словаччини до крихітної держави, «затисненої» Іспанією та Францією (літаком до Жирони, а далі — автобусом), з однією метою — виправити «почате» тиждень тому у Пряшеві. Як не крути, а програвати команді з Андорри, загальна трансферна вартість усіх гравців якої (3,5 млн євро) не набагато перевищує «цінник» одного Олексія Гуцуляка (3 млн), негідно.
Підтримав своїх одноклубників перед матчем в Андоррі й легендарний боксер Олександр Усик, який не на словах знає, як виходити зі складних ситуацій.
«Сьогодні важлива гра у вас, — сказав абсолютний чемпіон світу. — Хочу кожному з вас побажати боротися, грати до кінця та розуміти те, що все, що ви зробите — це ваша заслуга. Все, що ви не зробите — це також ваша заслуга. Боріться до кінця, ви бійці. І не віддавайте нікому жодного моменту.
Якщо ви бачите, що ви можете — йдіть до кінця і немає перешкод. Хлопці, будь ласка, я розумію, про що говорю. Будь ласка, покажіть хорошу гру — «Полісся», вперед".
Легенду боксу не могли не почути, оскільки у стартовому складі Ротань випустив 11 українців. І хлопці з Житомира Усика (а ще своїх уболівальників та й Україну загалом) не осоромили. Вже на 4-й хвилині Михайличенко влучним ударом зрівняв рахунок за сумою двох зустрічей, а на початку другого тайму Філіппов вивів житомирян уперед. Але автогол Крушинського знову встановив паритет. І все ж Андрієвський та Гайдучик своїми влучними ударами дотиснули непоступливих підопічних аргентинського тренера Бессоне — 1:4.
У 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій «Полісся» зіграє з переможцем протистояння між угорським «Пакшем» та словенським «Марібором» (вдома угорці перемогли — 1:0). Перша гра у житомирян — 7 серпня у словацькому Пряшеві, матч у відповідь — 14-го в гостях. Нагадаємо, що минулого сезону інший словенський клуб «Олімпія» зіпсував «Поліссю» дебют у єврокубках (0:2 у гостях, 1:2 удома).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у поєдинку у відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів розгромило мальтійський «Хамрун Спартанс».
Фото ФК «Полісся»2
Читайте нас у Facebook