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Став відомий опонент команди Ротаня на шляху до основного етапу Ліги конференцій — італійський гранд
У понеділок, 4 серпня, в Будинку європейського футболу в швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів та Ліги Європи стали відомі пари раунду плей-оф Ліги конференцій, де від України продовжує виступати житомирське «Полісся», що здолало «Санта-Колому» з Андорри (1:2 на своєму полі, 4:1 в гостях).
Команда Руслана Ротаня, яка обіграла на старті чемпіонату України «Карпати» (2:0), у разі проходження угорського «Пакша» (7 серпня у словацькому Пряшові та 14 серпня у Пакші) зіграє з італійською «Фіорентиною». Перший матч — 21 серпня на своєму полі, матч-відповідь — 28 серпня на виїзді.
Дізнався свого можливого опонента у третьому за значимістю єврокубковому турнірі й донецький «Шахтар». У разі невдачі в протистоянні з грецьким «Панатінаїкосом» (7 серпня — в Афінах, 14 серпня — у польському Кракові) команда Арди Турана побореться за путівку до основного раунду Ліги конференцій (21 серпня — вдома, 28 серпня — на виїзді) з невдахою пари Ліги Європи «Серветт» (Швейцарія) — «Утрехт» (Нідерланди).
Нагадаємо, що команди, які програли у кваліфікації Лізі конференцій, завершать єврокубковий сезон.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Олександрія» зазнала поразки з розгромним рахунком від «Партизана» і вилетіла з єврокубків.
Фото ФК «Полісся»89
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