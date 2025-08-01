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Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 серпня: результати та відеоогляди матчів
У п'ятницю, 1 серпня, поєдинками у Ковалівці та Львові стартує чемпіонат України з футболу, який минулого сезону виграло київське «Динамо».
Чемпіонат України. 1-й тур
1 серпня (п'ятниця)
«Колос» (Ковалівка) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 2:1 (Бурда, 15, Теллес, 71 — Каменський, 90). Юніорські склади — 3:0.
1:0 Бурда (15-а хв.)
2:0 Теллес (71-а хв.)
2:1 Каменський (90-а хв.)
У 1-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: 1 серпня (п'ятниця) — «Рух» — «Полтава» (18:00); 2 серпня (субота) — «Верес» — «Динамо» (15:30), «Зоря» — ЛНЗ (18:00); 3 серпня (неділя) — «Кудрівка» — «Олександрія» (13:00), «Епіцентр» — «Шахтар» (15:30), «Карпати» — «Полісся» (18:00); 4 серпня (понеділок) — «Металіст 1925» — «Оболонь» (18:00).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» вибило з Ліги чемпіонів «Хамрун Спартанс» і зіграє в 3-му раунді кваліфікації з «Пафосом».
Фото ФК «Колос»17
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