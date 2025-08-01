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Максим Галкін показав свою «ксерокопію» — сина Гаррі
Після виступу на фестивалі Laima Rendezvous гуморист Максим Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою та дітьми Лізою та Гаррі продовжують перебувати у Латвії, де традиційно зупиняються на віллі «Марта» у Юрмалі.
Так як часу у відпочивальників багато, Максим вирішив витратити його з користю і порадувати шанувальників новими світлинами 11-річного сина Гаррі. Втім, ідея підлітку, схоже не дуже сподобалась — на одному фото він навіть сховався від камери, але потім «прийшов до тями» і почав показувати «клас» великим пальцем доверху.
Втім, шанувальники залишились задоволеними і у коментарях зазначили, як сильно підріс Гаррі і наскільки він став схожим на батька.
«Гарік — копія тата», «Такий великий хлопчик виріс. Весь у тата — красень», «Красунчики, двоє з скриньки, дуже схожі тато з синочком», «Що за ксерокопія?» — пишуть у коментарях.
Зазначимо, що Гаррі, як і його сестра-двійня Ліза, народився в 2013 році. Нині сім'я живе за кордоном: після початку росіянами війни проти України, яку Галкін відкрито засудив, вони спочатку переїхали до Ізраїлю, а потім влаштувалися на Кіпрі. При цьому діти навчаються в Лондоні та бачаться з батьками переважно під час канікул.
Також нагадаємо, що крім Гаррі Максим Галкін любить публікувати фото доньки Лізи, показуючи, якою вона стає дорослою.2053
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