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«Немає нічого важливішого, ніж це»: Лайма Вайкуле публічно закликала дати зброю Україні
В Юрмалі триває фестиваль Laima Rendezvous, куди приїхали й Пугачова з Галкіним. Взагалі у пісенному шоу латвійської співачки Лайми Вайкуле бере участь безліч артистів., зокрема, й українці — Олексій Потапенко, Настя Каменських, Олег Кензов.
На фестивалі не тільки співали прекрасні пісні, а й говорили про війну. Вайкуле закликала дати Україні більше зброї для протидії російській агресії.
«Найголовніше, напевно, сьогодні, не скажу нічого нового — щоб закінчилася війна. Нічого немає важливішого, ніж це. Тому будемо всі тримати кулачки за те, щоб війна закінчилася», — зазначила вона.
Після цих слів ведучий заявив, що «звичайно, музика нам у всьому цьому допомагає». Але Вайкуле стояла на своєму: «Краще дайте зброї Україні. А музику ми завжди заспіваємо».
Нагадаємо, минулого року на фестивалі у Лайми Вайкуле були Андрій Данилко, Макс Барських, Андрій Макаревич, Алла Пугачова, Максим Галкін.
Галкін потішив публіку не тільки своїми репризами. Шоумен підготував для глядачів сюрприз, заспівавши українську народну пісню «Смерека». Він також зізнався, що активно вивчає українську мову та захоплюється українською народною творчістю. Публіка під час виступу Галкіна підтанцьовувала й співала разом з ним.
А репер Потап, який теж показався на фестивалі, «вляпався» у новий скандал.
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