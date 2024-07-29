Не змогла залишатись спокійною навіть Сердючка: Максим Галкін запалив сцену українським хітом в Юрмалі

Крім Насті Каменських та Потапа, до Юрмали на запрошення Лайми Вайкуле приїхали кілька відомих артистів, серед яких — Андрій Данилко, Макс Барських, Андрій Макаревич, Алла Пугачова, гуморист Максим Галкін.

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Пугачову й Галкіна публіка зустрічала оплесками и теплими посмішками.

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Як це часто буває, шоумен підготував для глядачів сюрприз, заспівавши українську народну пісню «Смерека». А перед тим він зізнався, що активно вивчає українську мову та захоплюється українською народною творчістю. Саме «Смерека» — пісня, яку він «обожнює» за її запал.

Публіка, присутня у залі фестивалю, під час виступу Галкіна підтанцьовувала й співала разом з ним. А наприкінці глядачі високо оцінили майстерність шоумена аплодисментами, квітами й гучними оваціями.

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До речі, серед присутніх у залі можна було розгледіти автора Вєрки Сердючки, шоумена Андрія Данилка з «мамою» Інною Білоконь. Під час виступу Галкіна вони не могли стримати емоцій та усмішок і на згадку зробили запис відео, сидячи на місцях.

Нагадаємо, на фестивалі в Юрмалі також виступив Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки. Під час виступу він вперше зняв на сцені «зірку» з голови. Ставши між нею та ще однією зіркою — Аллою Пугачовою — висловив бажання — щоб закінчилась війна.

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