Будинок Маргарити Січкар зруйнований внаслідок удару дронів по Київщині: рестораторка показала фото наслідків нальоту
Внаслідок російської атаки на Київську область у ніч на 8 серпня сильно постраждав будинок відомої рестораторки Маргарити Січкар.
Про це вона сама повідомила у Facebook: «1.20 мій дім» і надала номер картки для допомоги.
Жінка опублікувала фото із руйнуваннями її будинку, машини та прилеглої території. Всюди лежать уламки розбитого майна та уламки дрону.
Раніше Маргарита Січкар розповідала про свою мрію — побудувати для своєї родини ідеальний будинок.
«Мій ідеальний будинок, це той будинок, де у кожного є свій простір. У кожній кімнаті є своя вбиральня та санвузол, тому що навіть у дитини має бути своя приватна територія, де вона проводить час і сама собі господар» , — мріяла мати трьох дітей.
Вона із сім'єю хотіла жити ближче до природи, серед людей, яких поєднують спільні цінності.
Нагадаємо, в ніч проти 8 серпня російська армія атакувала Київську область ударними дронами. Було поранено трьох жінок. У приватному секторі спалахнули пожежі, пошкоджено кілька будинків.
Згодом стало відомо, що під ворожу атаку потрапила Буча. Там було пошкоджено сім приватних будинків та дитсадок. Обійшлося без жертв.
Як повідомляли «ФАКТИ», колишній чоловік Січкар Владислав Ващук зараз зі зброєю в руках захищає Україну від російських загарбників. Він воює у лавах Національної гвардії.430
