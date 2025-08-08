Довго не протрималась: Меган Маркл згадала свою роботу офіціанткою

Днями герцогиня Сассекська продемонструвала свою м'язову пам'ять, посміхаючись і без зусиль тримаючи піднос з пляшкою вина та двома келихами, як вона робила це за часів своєї «офіціантської ери» в Чикаго. Меган Маркл позувала на вулиці з підносом, щоб прорекламувати своє рожеве вино As Ever. 44-річна Меган була одягнена в білу блузку з високим коміром, рукавами-балонами та нейтральною спідницею. Її зачіска виглядала чудово, коли легкий вітерець подув у ідеальний момент, пише Hello.

Під час сьомого епізоду серіалу «З любов'ю, Меган» герцогиня розповіла про випадок, коли її перевели на посаду офіціантки, але вона все зіпсувала. Після того, як вона неправильно почула чиєсь замовлення на напої та спричинила плутанину, Меган повернулася до обов'язку розносити пальта. На щастя, тепер вона знайшла свою сильну сторону, демонструючи свої бездоганні навички ведучої власного шоу та з власним брендом стилю життя.

Окрім вина, Меган продає джеми, мед та посипку у формі квітів. За деякими повідомленнями, герцогиня також планує випустити ігристе вино Méthode Champenoise Napa Valley у майбутньому.

Рожеве вино спочатку було запущено 1 липня за ціною 20 фунтів стерлінгів за пляшку та було розпродано протягом години. Запуск As Ever Napa Valley Rosé 2023 збігся з датою 64-го дня народження принцеси Діани.

Нещодавно Меган відсвяткувала своє 44-річчя в ресторані Funke в Лос-Анджелесі. Вона опублікувала знімок, на якому задуває свічки на гарному торті, прикрашеному жовтими квітами.

Фото instagram Меган Маркл

Поряд із фотографією вона написала: «Задуваю свічки в ці прекрасні 24 години і дякую своєму чоловікові, друзям та родині за те, що зробили це таким особливим».

Раніше повідомлялося, що Меган покладає великі надії на розвиток свого бренду стилю життя, адже Netflix відмовився від угоди із Сассексами на 100 мільйонів доларів.

