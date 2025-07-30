Життя після Netflix: де принц Гаррі та Меган Маркл братимуть гроші після завершення контракту

Поширюються чутки про те, що принцу Гаррі та Меган Маркл буде непросто фінансувати своє розкішне життя після припинення угоди з Netflix на 150 мільйонів доларів. Стримінговий гігант не поновлюватиме їхній контракт після його закінчення у вересні. Джерело в Netflix сказало про зусилля Меган: «У неї все не вийшло — ім'я, платформа, преса — і цифри були похмурими».

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Шоу про стиль життя та кулінарію «З любов'ю, Меган» посіло лише 383 місце у піврічному звіті Netflix про залученість цього року, маючи лише 5,3 мільйона глядачів по всьому світу, пише realestate.com.au.

Один критик описав його як «вправу в нарцисизмі». Колись дехто вважав Меган найбільшим активом м’якої сили Британії з часів принцеси Діани, але тепер вона знялася для свого шоу, де готувала канапки у формі сонечка з помідорів чері та кульок моцарели.

Навіть The Guardian описала серіал «З любов’ю, Меган» як «такий безглуздий наповнювач способу життя, який, якби його зняла BBC, використовувався б для збільшення кількості епізодів «Суботньої кухні».

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Варто зауважити, що це шоу має «величезний успіх» порівняно з документальним серіалом її чоловіка «Поло», який критикують як «нудну розвагу про заняття багатіїв».

За перші шість місяців року «Поло» зібрав катастрофічні 500 000 переглядів у всьому світі, що поставило його на 3442 місце.

Безсумнівним телевізійним хітом Сассексів став документальний серіал «Гаррі та Меган», який вийшов у грудні 2022 року. Він став найбільш вдалим документальним дебютом Netflix, який за перші чотири дні виходу переглянули понад 28 мільйонів людей.

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У ньому пара звинуватила королівську родину в «несвідомій упередженості» та заявила, що співробітники палацу були співучасниками негативних брифінгів у ЗМІ проти них.

Керівник подкастів Сіммонс сказав про Гаррі того року: «Ви живете в клятому Монтесіто, і ви просто продаєте документальні фільми та подкасти, і нікого не хвилює, що ви маєте сказати про що завгодно, якщо ви не говорите про королівську родину і не скаржитеся на них».

Хоча угода з Netflix закінчується, колекція вина, варення та печива Меган має напис «розпродано» на її вебсайті.

Це породжує питання, чи будуть її заробітки у змозі фінансувати дорогий голлівудський спосіб життя сім'ї.

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Експерт зі зв'язків з громадськістю Нік Еде вважає, що у майбутньому герцогиня забезпечить найнадійніше джерело доходу. Він впевнений, що «Меган — найкращий спосіб заробити гроші для них двох. Вона — годувальниця».

Однак експерти з маркетингу Камілла Мур та Філіп Міллар вважають бренд Меган «As Ever» «нерозумним» та «невдало виконаним».

Виступаючи цього тижня в подкасті «Мистецтво бренду», Міллар звинуватив Меган у спробі максимально використати свою «славу, яка прийшла завдяки „Suits“ та тому, що вона є частиною королівської родини».

Фінанси Гаррі покращилися у вересні минулого року, коли йому виповнилося 40 років, і фонд, створений покійною королевою-матір'ю, надав йому доступ до приблизно 8 мільйонів фунтів стерлінгів.

Але хоча більшість людей могли б дуже добре жити на такі гроші, спосіб життя Гаррі та Меган не схожий на спосіб життя більшості.

У них більше спільного з надбагатіями Каліфорнії, ніж із середньостатистичною парою. Кажуть, що їхні іпотечні платежі становлять близько 350 000 фунтів стерлінгів на рік, тоді як витрати на персонал сягають приблизно 180 000 фунтів стерлінгів.

Гаррі також витратив кошти на судові справи і може отримати рахунок у розмірі 1,5 мільйона фунтів стерлінгів за свою невдалу спробу змусити Міністерство внутрішніх справ оплатити його охорону у Великій Британії. Безпека є дуже серйозною проблемою для принца Гаррі, який двічі виконував місії в Афганістані.

Колишній офіцер королівської охорони Саймон Морган оцінив, що витрати Сассексів на охорону становлять щонайменше 3 мільйони фунтів стерлінгів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Меган Маркл зберігає зв’язок з королівською родиною виключно заради титулу та уваги.

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