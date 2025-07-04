Тост чи помилка: Меган Маркл презентувала рожеве вино з долин Напа

Відколи Меган і Гаррі залишили британську королівську родину, кожен їхній крок став предметом обговорень. Останнім часом рішення, ухвалені парою, викликали численні коментарі як серед їхніх прихильників, так і серед критиків. Меган і Гаррі мають особисті проєкти, які часто дивують і викликають серйозні суперечки, пише EDATV. News

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Тепер герцогиня оголосила про запуск нового продукту, який поставив пару в центр уваги. Меган Маркл зі своїм брендом As Ever представила рожеве вино з долин Напа в Каліфорнії. Цікаво, що цей запуск збігся з важливою датою для Гаррі та Вільяма.

Рожеве вино Меган представила 1 липня — у день, коли Діані Уельській виповнилося б 64 роки. Тож зв'язок між герцогинею Сассекською та днем народження принцеси Діани не залишився непоміченим.

«Тост чи помилка?» — задавалися питанням багато хто, дізнавшись про вибір Меган.

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Хоча щороку немає офіційних публічних вшанувань пам'яті Діани, леді Ді залишається іконою та дуже важливою фігурою в королівській родині. Тому ця дата є важливою не лише для Гаррі та Вільяма. Це також важлива подія для мільйонів людей, які досі пам'ятають вплив Діани на суспільство.

І принц Гаррі, і принц Вільям зробили все можливе, щоб зберегти спадщину своєї матері. Вільям, наприклад, напередодні дня народження Діани вирішив відвідати один з проєктів, створених на її пам'ять. Йдеться про ініціативу щодо сприяння житловому будівництву та боротьби з безпритульністю, що відображає відданість Вільяма справам, які підтримувала Діана.

Хоча рішення Меган Маркл запустити продукт у цей день було суперечливим, не можна заперечувати, що пам'ять про Діану продовжує формувати життя її синів. Однак останні дії герцогині свідчать про те, що не завжди легко знайти баланс між особистим і публічним.

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Раніше «ФАКТИ» писали про новий скандал навколо Меган Маркл. Експерти вважають, що вона надто зосереджена на особистому.

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