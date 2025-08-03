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Ви захочете цокнутися: оголошення Меган Маркл про її новий продукт стало вірусним

16:23 3 серпня 2025
Меган Маркл, Getty Images

Герцогиня Сассекська цього літа була в центрі уваги зі своїм новим розкішним брендом стилю життя As Ever, випускаючи кілька сезонних продуктів. Однак серед фірмових квіткових посипок, трав'яних чаїв та суміші для крепів найбільш обговорюваний продукт Маркл — її власна лінійка рожевого вина з долини Напа.

Партія вина минулого місяця була розпродана за лічені години, тож шанувальники з нетерпінням чекали на випуск наступного продукту. І днями Маркл підтвердила, що чекати залишилося недовго, пише видання Marie Claire.

«О, як нам подобається дивитися на світ крізь рожеві окуляри, — написала герцогиня Сассекська в Instagram. — Рожеві окуляри? Можливо, навіть краще. Наш новий вінтаж улюбленого рожевого вина As Ever буде доступний наступного тижня. Сподіваємося, що ви чудово провели літо — насолоджувалися пригодами подорожей або спокоєм дому, знаходили красу в дрібницях і, можливо, пробували щось нове. На цьому етапі багато хто з вас мав змогу спробувати наше дебютне рожеве вино Napa Valley 2023 року. І ми були у захваті від ваших відгуків: „10 з 10“, „ідеальне“, „піднесений смак“, „приголомшливе та смачне“. Ми також виграли сліпі дегустації як „найкраще рожеве вино“. І дякуємо вам, кажемо ми».

За словами Маркл, її вино створює елегантне поєднання ніжного, але незабутнього смаку.

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«Ви захочете цокнутися келихами з друзями, коли сонце заходить, піднімаючи келихи за літо радості. Босоніж чи в сандалях, гарно вбрані чи просто одягнені, це рожеве вино може стати вашим улюбленим аксесуаром для обідів та вечерь просто неба у сутінках. Ура, команда As ever», — написала вона.

Нагадаємо, Netflix відмовився від угоди з принцем Гаррі та Меган Маркл на 100 мільйонів доларів. Однак у пари ще є варіанти, як заробити гроші на розкішне життя.

Фото: GettyImages

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