Здивувала обрана дата: Меган Маркл запускає виробництво власного вина

Кожен крок Меган Маркл викликає інтерес і, звичайно ж, обговорення у соцмережах. Її рішення про новий бізнес не стало винятком. Герцогиня Сассекська продовжує будувати свій особистий та бізнес-бренд через As Ever. Бренд пропонує цілий асортимент продуктів — чаї ручної роботи, джеми, мед та суміші для випічки, пише Catalunya diari.

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Все вирізняється ретельно підібраною естетикою, яка підкреслює стриманий та природний стиль, який Меган перетворила на свою візитівку. Тепер її каталог розшириться з появою рожевого вина, виготовленого з винограду з престижного регіону долини Напа в Каліфорнії. Фруктовий, свіжий та елегантний, цей продукт підкреслює літню та вишукану ідентичність бренду. Однак найбільшу увагу привернув не сам продукт, а день його випуску: 1 липня наступного року.

Сама Меган оголосила про це через соціальні мережі своєї компанії, викликавши хвилю реакцій через символізм дати. Це не просто день: цього дня принцесі Діані виповнилося б 64 роки.

Є ще одна деталь, яка не залишилася непоміченою. Згідно з тим, що принц Гаррі розкрив у своїй книзі «Запасний», саме 1 липня 2016 року він і Меган розпочали свою історію.

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Дві глибоко особисті події, які спонукали ЗМІ зазначити, що вибір дня не був випадковим. Ба більше, дії герцогині не обмежуються випуском продуктів.

Згідно з повідомленням, нещодавно було подано запит на реєстрацію бренду As Ever у категорії «послуги гостинності». Це факт, який відкриває майбутні можливості: від кафе та ресторанів до місць проживання, які могли б використовувати назву та ідентичність компанії.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що королівські експерти роздратовані Меган та Гаррі, які досі користуються титулами.

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