«Не можу повернутись у рідне місто»: популярний гурт вразив новою піснею (відео)

Популярний гурт «Друга Ріка», який зібрав 1 мільйон гривень, випустив першу авторську пісню за часів великої війни. Композиція «Залишаю дім» увійде до нового альбому, над яким зараз працює колектив. Вихід платівки запланований на 2026 рік. Лідер гурту Валерій Харчишин зауважив, що створив «мотиваційний трек до сприйняття реальності».

«Пісня про кохання і втрати, про те, коли зникає точка опори і доводиться залишити простір, пронизаний спогадами з минулого життя», — презентував композицію Валерій.

Валерій Харчишин у новому кліпі

Кліп до пісні зняв режисер Данило Дємєхін. Його ідея народилася у Харчишина спонтанно за тиждень до прем’єри й показує, зокрема, особистий досвід Валерія та переживання режисера відео.

«Для мене „Залишаю дім“ — це особиста реальність: з березня 2022 року я не можу повернутись у своє рідне місто Енергодар, яке в окупації, — прокоментував Данило Дємєхін. — Але я відчуваю його тепло й світло навіть на відстані, і воно є в кожному кадрі цього кліпу. Вірю, що кожен глядач знайде у відео частинку себе: втрату, надію, сенс, що болить і водночас лікує».

«Гарний трек, давно не було нічого нового, як ковток свіжого повітря», — відгукнулися на премʼєру у мережі.

«Вітаю з поверненням! — додали у коментарях. — Нова музика це чудово! Пісня сподобалась!»

«Добре, коли є що залишати та куди повертатися! — поділилися враженнями. - Дяка за пісню! Танці — вогонь!»

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як мережа відреагувала на нову роботу популярного музиканта.

