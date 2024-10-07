Може бути силою: популярний гурт зібрав 1 мільйон гривень для ГУР МО

Популярний музичний гурт «Друга Ріка» оголосив про завершення благодійного туру містами Європейського Союзу. Гурт долучився до загального збору ГУР МО на катери для медичної евакуації, зібравши під час туру 1 001 820 гривень.

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Колектив виступив у Кракові, Вроцлаві, Дрездені, Дармштадті, Нюрнберзі, Мюнхені, Братиславі, Відні, Граці та Будапешті. Концерти були відкритими для всіх, без плати за вхід, а донати — вітались. Під час благодійних концертів були проведені аукціони з лотами від гурту та військових.

Виступ гурту у Кракові

«Ми відчуваємо, що музика може бути силою, яка об'єднує нас усіх, — сказав, оголошуючи завершення туру, лідер гурту Валерій Харчишин. — Кожен виступ — не просто концерт, це момент, коли українці і європейці стають однією великою родиною. Ми — музиканти, і через музику ми доносимо важливі меседжі до всього світу. Наша музика — це наш внесок у боротьбу, і ми обіцяємо, що будемо продовжувати працювати над новими проєктами, щоб підтримати тих, хто цього найбільше потребує».

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Нагадаємо, син Валерія Харчишина служить у лавах ЗСУ.

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