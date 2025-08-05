Шикарно: мережа відреагувала на нову роботу популярного музиканта

Популярний співак Артем Пивоваров, який нещодавно записав пісню розом з Олександром Усиком, випустив новий запальний хіт.

Пісню «YABADABADU» він записав разом з Іриною Білик та своїм гуртом «The Вуса». У кліпі також знялися співачка та блогерка Даша Астафʼєва, комікеса Лєра Мандзюк та актор Юрій Ткач. Робота створена в межах авторського проєкту Пивоварова, передає атмосферу 80-х з неоновими кольорами, сміливими образами та фантазіями.

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«Це данина періоду глибоких культурних і соціальних перетворень, що характеризується яскравим злиттям музики, моди і технологій», — презентував роботу Пивоваров.

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Гумористичний міні-фільм, що поєднує різні жанри, зняв режисер Мітя Шмурак. Автором слів та музики виступив сам Артем Пивоваров.

— Кожна робота як витвір мистецтва, — відреагували у мережі під кліпом.

— Серед усієї х… ні, яка трапляється у житті, цей трек та кліп — віддушина, забуваєш на якийсь час про негатив і просто танцюєш :) візуал — вогонь! — додали у коментарях.

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— Цікаво, стильно, актуально, а яке тріо леді зібрано — шикарно! — поділилися враженнями.

— Кожний кадр — це окремий витвір мистецтва, — додали у відповідь. — Це саме той контент, який піднімає настрій та залишає після себе приємні емоції!

Раніше співак зіграв у мініфільмі «Підманула» про весілля з індійським колоритом та українською містикою.

Фото з відкритих джерел

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