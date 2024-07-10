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Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин оконфузився на концерті у Львові, але вийшов зі становища (відео)

16:34 10 липня 2024
Валерій Харчишин

Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин, син якого служить у ЗСУ, впав зі сцени на глядачів під час концерту. Інцидент трапився на концерті у Львові. Він виконував трек «Уже не сам», оступився, стоячи на краю сцени, і полетів з неї на підлогу просто у натовп глядачів, повідомляє Telegram-канал «Blacklist Львів».

Артист упав на ноги і не розгубився. Як ні в чому не бувало, він продовжив із посмішкою виконувати пісню. Глядачі його підтримали криками та підспівуванням.

Варто зазначити, що такі інциденти на концертах артистів трапляються, проте не завжди вони так позитивно закінчуються. Наприклад, у грудні 2022 року в оркестрову яму впала Jerry Heil під час свого концерту у Тернополі. Тоді співачці знадобилася медична допомога, оскільки вона зламала ребро.

А у травні Аlyona Аlyona впала на репетиції виступу на «Євробаченні» через трикілограмову кольчугу.

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