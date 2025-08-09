Все через тарифи Трампа: індійські державні НПЗ зупинили закупівлю російської нафти

За інформацією осіб, безпосередньо обізнаних із планами закупівель цих компаній, державні нафтопереробні підприємства Індії, яку США звинуватили у фінансуванні війни проти України, на даний момент відмовляються від закупівель російської нафти. Компанії, серед яких Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp., планують відмовитися від спотових закупівель нафти в наступному циклі закупівель, доки не буде чітких вказівок від уряду.

Ця пауза вплине на закупівлі російської Urals для відвантаження в жовтні, а зниження обсягів закупівель може спричинити ажіотажний попит на інші сорти нафти, зокрема з США, Близького Сходу та Африки, як альтернативні варіанти, зазначають трейдери, пише Вloomberg.

За інформацією осіб, безпосередньо обізнаних із планами закупівель компаній, державні нафтопереробні заводи Індії на даний момент відмовляються від закупівель російської нафти, оскільки Вашингтон посилює тиск на Нью-Делі щодо поставок, запровадивши жорсткі мита.

Світовий ринок нафти зосередився на закупівлі нафти Індією після того, як президент Дональд Трамп подвоїв мито на весь індійський експорт до США як пряме покарання для нафтопереробних заводів країни за закупівлю російської нафти. Ескалація, яка ще не супроводжувалася подібними діями проти Китаю, іншого великого покупця, має на меті чинити тиск на москву, щоб вона припинила війну в Україні.

Напруга вплинула на ф'ючерси цього тижня, оскільки трейдери оцінюють ймовірність перебоїв у постачанні, а також здатність москви знайти альтернативних покупців, якщо індійські нафтопереробні заводи вирішать закуповувати менше нафти. Поки ціна нафти Brent майже не змінилася і становить близько 67 доларів за барель після п'ятиденного падіння.

Офіційно Нью-Делі не давав нафтопереробним заводам вказівок припинити купівлю російської нафти, а уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді виступив проти мит Трампа. Раніше Bloomberg повідомляв, що нафтопереробним заводам було запропоновано розробити плани купівлі неросійської нафти.

Державні нафтопереробні заводи Індії є одними з найбільших у світі покупців російської нафти Urals.

Хоча загальний обсяг закупівель нафти Urals з відвантаженням у жовтні індійськими нафтопереробними заводами навряд чи впаде до нуля, його зменшення може спричинити ажіотаж на інші сорти з США, Близького Сходу та Африки, заявили трейдери, які купують і продають у цьому регіоні. Обговорення щодо вантажів на жовтень ще не розпочалися, хоча трейдери передбачають більші російські знижки та більше пропозицій для Китаю.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як Велика Британія бореться з тіньовим флотом москви.

