Трамп покарає Індію за високі мита та торгівлю з росією: коли це станеться

Президент Дональд Трамп заявив, що 1 серпня запровадить 25% тариф на експорт Індії до США та пригрозив додатковим штрафом за закупівлю енергоносіїв з росії. Він додав, що прийняв це рішення, оскільки тарифи Індії є «одними з найвищих у світі, а також найжорсткішими та найнеприємнішими немонетарними торговельними бар'єрами серед усіх країн».

ВІДЕО ДНЯ

«Крім того, вони завжди купували дуже багато військової техніки у росії та є найбільшим покупцем енергоресурсів у неї разом із Китаєм, у той час, коли всі хочуть, щоб росія припинила вбивства в Україні, — написав він у соціальних мережах. — Тому Індія сплачуватиме тариф у розмірі 25%, плюс штраф за вищезгадане, починаючи з першого серпня».

«Заява Трампа знаменує собою його черговий акт балансування на межі конфлікту напередодні крайнього терміну 1 серпня, коли мають запровадити нові імпортні мита на експорт від десятків торговельних партнерів», — пише Вloomberg.

Ці мита руйнують надії Нью-Делі на преференційний режим порівняно з його азійськими колегами, які забезпечили собі тарифи від 15% до 20%. Індія була однією з перших, хто вступив у переговори з Вашингтоном після гучного візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до Білого дому в лютому.

РЕКЛАМА

Перед заявою Трампа офіційні особи в Нью-Делі повідомили, що продовжать переговори зі США щодо двосторонньої торговельної угоди до цієї осені.

Індійська рупія впала, а ф'ючерси на акції знизилися після заяви Трампа.

Протягом більшої частини цього року уряд Моді займав примирливу позицію щодо Трампа, оновлюючи тарифну структуру Індії та пропонуючи США кілька торговельних та імміграційних поступок. Радники Дональда Трампа також місяцями сигналізували про те, що торговельна угода з Індією неминуча.

РЕКЛАМА

Однак тон, схоже, змінився в останні тижні, коли Нью-Делі посилив свою позицію, оскільки переговори зіткнулися з перешкодами через спірні питання, наприклад щодо сільського господарства.

Трамп також погрожував «вторинними санкціями» щодо країн, які купують нафту з росії, що могло б вдарити по Китаю та Індії. Вашингтон та інші союзники України розглядають такі покупки нафти як форму мовчазної підтримки росії, що допомагає зміцнити її економіку та підриває санкції.

Погроза Трампа додатковими санкціями щодо Індії пролунала через день після того, як він скоротив термін, покладений росії на досягнення перемир'я з Україною, до 10 днів, що збільшило ймовірність того, що штрафи для покупців московської нафти набудуть чинності раніше, ніж очікувалося.

Індія підтримує міцні економічні та військові зв'язки з росією та уникає критики президента путіна за вторгнення. Індія стала основним імпортером російської нафти після вторгнення в Україну на початку 2022 року, закупивши понад третину від загального обсягу закупівель у росії цього року, згідно з даними Kpler. Індія також імпортує близько 36% своєї зброї з росії.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що вперше санкції ЄС торкнулися об’єктів за межами рф. А саме запроваджені обмеження проти нафтопереробного заводу «Роснефті» в Індії.

114

Читайте нас у Facebook