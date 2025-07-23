«Атакуємо енергетичне серце росії»: як Велика Британія бореться з тіньовим флотом москви

Завдяки своєму тіньовому флоту росія може продавати великі обсяги нафти союзникам. Це дозволяє їй постійно поповнювати власні військові запаси. Таке обходження обмежень є бідою для ЄС.

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Тепер Велика Британія запровадила нові санкції проти так званого тіньового флоту росії, який керівництво москви використовує для ухилення від каральних заходів за напад на Україну. Уряд у Лондоні оголосив, що під дію санкцій потрапили 135 нафтових танкерів та дві російські компанії — судноплавна компанія Intershipping Services LLC та нафтотрейдер Litasco Middle East DMCC., пише NTV.

Нафтові танкери життєво важливі для російського енергетичного та нафтового секторів. За даними британського уряду, вони є частиною флоту, який з початку 2024 року перевіз вантажів на суму 24 мільярди доларів. За словами міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, нові санкції мають на меті подальше «розбирання» так званого тіньового флоту та позбавлення російського військового фонду життєво важливих нафтових доходів. Санкції також були накладені на Litasco Middle East DMCC, оскільки компанія продовжує перевозити великі обсяги російської нафти.

«Разом з ЄС ми атакуємо серце енергетичного сектору росії», — заявив Девід Леммі.

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Разом Лондон і Брюссель продовжуватимуть чинити тиск на президента путіна та його життєво важливу нафтову промисловість, запобігаючи таким чином фінансування війни.

Раніше, після тижнів блокади з боку Словаччини, ЄС нарешті ухвалив 18-й пакет санкцій проти росії, спрямований проти доходів москви від нафти. Нові санкції містять, зокрема, зниження граничної ціни на експорт російської нафти. Санкції також стосуються 105 додаткових суден так званого російського тіньового флоту, який кремль використовує для обходу обмежень на експорт нафти. Загалом ЄС запровадив санкції проти 444 суден. Однак експерти скептично ставляться до цього, оскільки досі ні обмеження цін на російську нафту, ні санкції проти суден тіньового флоту рф не вплинули на експорт.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, з якими проблемами тепер зіткнулась рф, зокрема її тіньовий флот.

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