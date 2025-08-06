США карають Індію тарифами за фінансування війни в Україні: як Трамп відреагував на енергетичну співпрацю Нью-Делі з москвою

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення 25% мит на товари з Індії. У відповідній заяві Білий дім зазначив, що причиною стало придбання російської нафти.

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Ці додаткові мита набудуть чинності через 21 день. Адміністрація Трампа попередила, що може ввести аналогічні тарифи для інших країн, які купують російську нафту, зокрема через посередників. Указ визначає «нафту з росії» як сиру нафту та нафтопродукти, що мають російське походження.

Нагадаємо, що Трамп кілька днів погрожував Індії, заявляючи, що вона не лише купує великі обсяги російської нафти, але й перепродає її на світовому ринку з великим прибутком. У МЗС Індії зазначили, що країна змушена була купувати російські енергоносії, оскільки після повномасштабного вторгнення росії в Україну традиційні постачальники перенаправили свою нафту до Європи.

Аналітики вважають, що такі санкції можуть зашкодити й американській економіці, спричинивши зростання цін на споживчі товари та нафту, а також зниження рентабельності компаній у США.

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