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США карають Індію тарифами за фінансування війни в Україні: як Трамп відреагував на енергетичну співпрацю Нью-Делі з москвою
Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення 25% мит на товари з Індії. У відповідній заяві Білий дім зазначив, що причиною стало придбання російської нафти.
Ці додаткові мита набудуть чинності через 21 день. Адміністрація Трампа попередила, що може ввести аналогічні тарифи для інших країн, які купують російську нафту, зокрема через посередників. Указ визначає «нафту з росії» як сиру нафту та нафтопродукти, що мають російське походження.
Нагадаємо, що Трамп кілька днів погрожував Індії, заявляючи, що вона не лише купує великі обсяги російської нафти, але й перепродає її на світовому ринку з великим прибутком. У МЗС Індії зазначили, що країна змушена була купувати російські енергоносії, оскільки після повномасштабного вторгнення росії в Україну традиційні постачальники перенаправили свою нафту до Європи.
Аналітики вважають, що такі санкції можуть зашкодити й американській економіці, спричинивши зростання цін на споживчі товари та нафту, а також зниження рентабельності компаній у США.61
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