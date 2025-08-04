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США звинуватили Індію у фінансуванні війни проти України: яке покарання буде
Радник президента Сполучених Штатів Америки Стівен Міллер звинуватив Індію у тому, що вона фактично фінансує війну росії в Україні, купуючи нафту у москви, після того, як лідер США посилив тиск на Нью-Делі, щоб Індія припинила купувати російську нафту.
«Трамп дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту в росії», — сказав Стівен Міллер, заступник керівника апарату Білого дому та один із найвпливовіших помічників Трампа, пише Reuters.
Критика Міллера була однією з найсильніших з усіх, що були висловлені адміністрацією Трампа щодо одного з головних партнерів Сполучених Штатів в Індо-Тихоокеанському регіоні.
«Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично пов’язана з Китаєм у купівлі російської нафти. Цей факт вражає», — сказав Міллер.
Тим часом джерела в уряді Індії повідомили Reuters, що Нью-Делі продовжуватиме купувати нафту в москви, незважаючи на погрози США.
У п'ятницю набуло чинності 25% мито на індійські товари в результаті закупівлі військової техніки та енергоносіїв у росії. Дональд Трамп також пригрозив 100% митом на імпорт США з країн, які купують російську нафту, якщо москва не досягне важливої мирної угоди з Україною.
Додамо, що 8 серпня спливає термін ультиматуму президента США Дональда Трампа, який він висунув рф. Якщо кремль не погодиться на припинення війни, президент пообіцяв встановити 100% мита на імпорт з будь-яких країн, які продовжують купувати російську нафту. Вторинні санкції можуть торкнутися не лише Індії, а й Китаю та Бразилії.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що США готують безпрецедентний удар по путіну і його союзниках.5
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