Били металевим предметом й заблокували вантажівками: на Волині натовп напав на авто ТЦК

Сутички з ТЦК продовжуються. Так, 7 серпня на Волині група людей напала на службовий автомобіль військкомів та поліції. Інцидент стався під час оповіщення військовозобов’язаних у селі Соловичі, повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.
Повідомляється, що під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред’явити та намагався втекти.
У цей час інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля та каменем розбив лобове скло.
До інциденту приєдналася жінка, яка також завдавала ударів по транспорту. Ще один чоловік, озброєний металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), розбив бокові вікна та тричі вдарив водія по руці.
Згодом рух автомобіля було заблоковано іншими транспортними засобами, зокрема, вантажівками.
Близько 10 осіб оточили службове авто та протягом кількох хвилин завдавали ударів транспортному засобу, перешкоджаючи виконанню службових обов’язків.
«Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 350 КК України. зауважимо, що ця стаття визначає порядок затримання особи без ухвали слідчого судді, якщо вона підозрюється у вчиненні злочину», — йдеться у повідомленні ТЦК.
Одного учасника інциденту затримано.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про інцидент у Черкасах, де чоловік хотів взяти у заручники працівників ТЦК й погрожував гранатою.115
