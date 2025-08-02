Десятки людей протестували проти дій співробітників ТЦК у Вінниці: що сталося (фото, відео)

Масовий конфлікт з ТЦК та поліцією ввечері 1 серпня спалахнув у Вінниці. За інформацією місцевих пабліків, вранці на стадіон «Локомотив» співробітники ТЦК і СП привезли близько 100 чоловіків для мобілізаційних процедур.

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До вечора біля стадіону почали збиратися жінки, підлітки та родичі мобілізованих. Протестувальники вимагали відпустити чоловіків. Жінки намагалися прорватися на територію, їм вдалося вибити ворота.



До стадіону прибули 11 екіпажів поліції. Поліцейські проводили затримання.

Вінничанин Віталій розповів «Суспільному», що лунали крики про допомогу від людей, які перебували на стадіоні.

«Ми викликали поліцію. Люди зібралися, згуртувалися, ламали двері. Поліція розкидала людей, почала бити та задувати газовим балончиком», — цитує «Суспільне» слова Віталія.

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Опівночі поліцейські попросили всіх розійтися і не порушувати комендантську годину.

Близько п'ятої ранку 2 серпня, чоловіків, які перебували на території стадіону, почали вивозити, повідомляє «Суспільне», посилаючись на власні джерела.

У поліції щодо інциденту пояснили, що конфлікт виник після виявлення розшукуваного чоловіка під час мобілізаційних заходів. Надалі група людей, зокрема представники неназваної громадської організації, прибула до стадіону та, вимагаючи відпустити чоловіка, почали конфлікт з військовослужбовцями.

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До будівлі ТЦК прийшли близько 80 людей, частина з них виламала ворота. У поліції заявили про перевірку.

У ЗМІ регулярно повідомляється про випадки силового затримання та доставки чоловіків призовного віку до розподільчих пунктів, а також інші інциденти за участю працівників ТЦК та СП.

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