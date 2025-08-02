- 08:50 Російські терористи били по Україні дронами та ракетами: де вночі лунали вибухи та вирували пожежі
- 08:17 Тільці можуть постраждати через необережне висловлювання, а Ракам слід уникати кардинальних змін: гороскоп на 3 серпня
- 02.08 22:28 Тест «Тренди у сувенірах-2025» від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської
- 02.08 22:01 Улюблені ласощі королів: хто раз спробував, той оцінить
- 02.08 21:32 Я боровся: Джастін Тімберлейк зробив зворушливе зізнання щодо свого здоров’я
- 02.08 21:03 З цією спецією надовго забудете про міль: все, що потрібно зробити, покласти кілька листків
- 02.08 20:45 «Ван Гог малював соняшники не випадково», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 02.08 20:34 Був відзначений подяками та медалями: воїн з Київщини не пережив важкого поранення
- 02.08 20:26 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 серпня: результати та відеоогляди матчів
- 02.08 20:07 Ватрушки з яблуком: можна тим, хто на дієті
- 02.08 19:43 Що відбувається у Часовому Яру: експерт розповів про ситуацію в місті та чому окупанти збрехали, що взяли його
- 02.08 19:11 Овнам — «Справедливість» та важливе рішення, Близнюкам — «Вежа» та крах ілюзій: Таро-прогноз на 3 серпня
Десятки людей протестували проти дій співробітників ТЦК у Вінниці: що сталося (фото, відео)
Масовий конфлікт з ТЦК та поліцією ввечері 1 серпня спалахнув у Вінниці. За інформацією місцевих пабліків, вранці на стадіон «Локомотив» співробітники ТЦК і СП привезли близько 100 чоловіків для мобілізаційних процедур.
До вечора біля стадіону почали збиратися жінки, підлітки та родичі мобілізованих. Протестувальники вимагали відпустити чоловіків. Жінки намагалися прорватися на територію, їм вдалося вибити ворота.
До стадіону прибули 11 екіпажів поліції. Поліцейські проводили затримання.
Вінничанин Віталій розповів «Суспільному», що лунали крики про допомогу від людей, які перебували на стадіоні.
«Ми викликали поліцію. Люди зібралися, згуртувалися, ламали двері. Поліція розкидала людей, почала бити та задувати газовим балончиком», — цитує «Суспільне» слова Віталія.
Читайте також: «Або ми комплектуємо підрозділи умовно мотивованими людьми, або заморожуємо війну і чекаємо наступного нападу росіян», — майор Роман Істомін
Опівночі поліцейські попросили всіх розійтися і не порушувати комендантську годину.
Близько п'ятої ранку 2 серпня, чоловіків, які перебували на території стадіону, почали вивозити, повідомляє «Суспільне», посилаючись на власні джерела.
У поліції щодо інциденту пояснили, що конфлікт виник після виявлення розшукуваного чоловіка під час мобілізаційних заходів. Надалі група людей, зокрема представники неназваної громадської організації, прибула до стадіону та, вимагаючи відпустити чоловіка, почали конфлікт з військовослужбовцями.
До будівлі ТЦК прийшли близько 80 людей, частина з них виламала ворота. У поліції заявили про перевірку.
У ЗМІ регулярно повідомляється про випадки силового затримання та доставки чоловіків призовного віку до розподільчих пунктів, а також інші інциденти за участю працівників ТЦК та СП.365
Читайте нас у Facebook
«Після прильоту „Шахеда“ в наш дім, ходимо до укриття»: відомий актор Андрій Ісаєнко про випробування під час великої війни
Тільці можуть постраждати через необережне висловлювання, а Ракам слід уникати кардинальних змін: гороскоп на 3 серпня