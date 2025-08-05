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Висмикнув чеку й почав погрожувати підривом: у Черкасах чоловік хотів взяти у заручники працівників ТЦК

12:54 5 серпня 2025
Чоловік погрожував підірвати гранату та взяти у заручники співробітників ТЦК, фото скріншот відео

Вранці 5 серпня інцидент зі співробітниками ТЦК стався у Черкасах. Там чоловік з гранатою та пістолетом намагався взяти у заручники працівників ТЦК під час перевірки документів.

Про це повідомили у Черкаському обласному ТЦК.

«Сьогодні вранці, під час здійснення заходів оповіщення в місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. В ході короткочасного спілкування чоловік дістав гранату та висмикнув чеку», — йдеться у повідомленні.

Чоловік почав погрожувати підривом і намагався взяти у заручники військовослужбовців.

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Правоохоронці, які прибули на місце події, з'ясовують обставини даної ситуації.

Місцеві ЗМІ згодом повідомили, що чоловіка затримали представники поліції.

Українська журналістка Тетяна Трощинська зазначає, що напади на військових ТЦК нагадують події десятилітньої давнини, коли «протести» частини населення Донбасу призвели до російської окупації й до війни

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