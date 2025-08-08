В Україні працівників позбавляють частини страхового стажу через відпустку: що важливо знати

Страховий стаж — один з основних чинників, який враховується при призначенні пенсії за віком, і вимоги до нього посилюються щороку. Так, згідно із законодавствам, цього року на заслужений відпочинок у 60 років може вийте людина, яка має щонайменше 32 роки страхового стажу, а наступного року буде інша вимога — 33 роки.

Тим, хто ще працює, варто знати, що Закон України «Про відпустки» передбачає, що в деяких випадках період відпустки може бути не зарахований до страхового стажу, пише «На пенсії».

Втім, йдеться не про основну відпустку, а про додаткову неоплачувану, яку можуть брати представники окремих професій. Зокрема, право на таку відпустку надається людям, які працюють у шкідливих чи важких умовах. Зазвичай переліки таких професій визначає уряд.

А до страхового стажу таких працівників зараховуються періоди роботи зі шкідливими/важкими умовами, якщо людина зайнята у відповідних умовах не менш ніж половину тривалості робочого дня, встановленої для робітників даного виробництва/посади; час щорічних основної/додаткових відпусток за роботу зі шкідливими, важкими умовами; період праці вагітних жінок, переведених на підставі висновку лікарів на легшу роботу, де не мають впливу несприятливих факторів.

А ось період додаткової неоплачуваної відпустки не зараховується до страхового стажу роботи зі шкідливими та важкими умовами праці. Від цього, до речі, залежить час, коли такі працівники можуть виходити на пенсію достроково.

Так, раніше вийти на заслужений відпочинок можуть чоловіки, які мають стаж від 20 років 6 місяців до 25 років, з яких щонайменше десять років — на зазначених роботах; жінки — за наявності страхового стажу від 15 років 6 місяців до 20 років, з яких не менше 7 років 6 місяців — на таких роботах.

Нагадаємо, що у Бюджетній деклараціїна 2026 — 2028 роки уряд передбачив зростання мінімальної пенсії (з нинішніх 2361 до 2564 гривень), що дозволить збільшити й максимальну — більш як на 2 тисячі гривень. Також планується переглянути надбавку за понаднормовий страховий стаж, нараховуючи за кожен рік понад 35 років стажу по 25,64 гривні.

