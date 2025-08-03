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В Україні змінять вимоги для виходу на пенсію: яку умову буде повинен виконати кожен
Наступного року в Україні обіцяють підвищити пенсійні виплати під час щорічної індексації, а також посилять вимоги для виходу на заслужений відпочинок за віком.
Так, для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу (цього року вимога — 32 роки). Про це йдеться в Законі «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», нагадали в ПФУ.
Враховуючи той факт, що наразі середній стаж українців, за даними ПФУ, складає 33 роки 9 місяців, можна зробити висновок, що наступного року більшість наших співгромадян зможе вийти на заслужений відпочинок вчасно — у 60 років.
В Пенсійному фонді пояснили деякі нюанси, пов'язані із виходом на пенсію за віком, навівши приклад людини, яка працює і якій у лютому 2025 року виповнилося 60 років, але на той час йому до 32 років страхового стажу не вистачала шести місяців.
«Чоловік працює. Якщо, наприклад, працюючи, він набуде ще 6 місяців страхового стажу, то звернутися за призначенням пенсії він зможе після набуття страхового стажу 32 років. Пенсія буде призначена з дати звернення», — додали в ПФУ.
Варто зазначити, що зазвичай пенсія за віком призначається автоматично або за зверненням людини. Пенсія призначається автоматично з дня, який слідує за днем досягнення віку 60 років. Але за умови, що дані щодо майбутнього пенсіонера є в реєстрі застрахованих осіб, в тому числі й про стаж, набутий до 2004 року.
Раніше «ФАКТИ» писали, чому в серпні частина пенсіонерів може залишитись без виплат.
Фото — Pixabay4740
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