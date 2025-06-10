Українцям обіцяють перерахувати пенсії: хто буде отримувати на 2 тисячі гривень більше

На фоні спротиву отримувачів спецпенсій уряд має намір провести низку змін у пенсійній системі. І якщо це вдасться зробити, в Україні у 2026-му максимальна пенсія може зрости на 2030 грн. Про це пише видання «Кореспондент» з посиланням на проєкт Бюджетної декларації.

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Замість 23 610 грн максимальна виплата становитиме 25 640 грн. Крім того, у березні пройде традиційна індексація пенсій, загальна мінімальна виплата збільшиться з 2361 до 2564 грн, а гарантований розмір пенсії для тих, хто досяг 65-річчя і виконав норму щодо стажу, — з 3200 до 3475,2 грн.

У 2026 році (згідно з проєктом Бюджетної декларації) планується індексація пенсій, розмір якої залежатиме від інфляції 2025 року та зростання зарплат. Окрім цього, очікується:

підвищення мінімальної пенсії з 2361 грн до 2564 грн (+203 грн);

зростання максимальної пенсії (крім суддів) з 23 610 грн до 25 640 грн;

можливість підвищення пенсій для осіб із особливими правами (прокурори тощо) на 2030 грн.

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Також зросте гарантована виплата для українців, які досягли 65 років та мають необхідний страховий стаж (30 років для жінок, 35 — для чоловіків). Їм належить пенсія не менш ніж 40% мінімальної зарплати:

у 2025 році — 3200 грн;

у 2026 році — 3475,2 грн.

Це збільшення пов’язане з планами уряду підняти мінімальну зарплату до 8688 грн. Ані ці доплати, ані індексація не вирішують системних проблем пенсійної системи України. Без масштабної реформи вона й надалі залишатиметься джерелом соціальної нерівності. Сама реформа має передбачати не лише перерахунок пенсій, але і джерела фінансування такого перерахунку.

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Зараз в Україні мінімальний розмір ЄСВ платять сотні тисяч ФОПів, а ще більше українців отримують більшу частину зарплати в конвертах. Щороку ситуація лише погіршується, і якщо нічого не змінювати, ані сучасним пенсіонерам, ані наступним поколінням не варто розраховувати на достатній рівень пенсії.

Зазначимо, що станом на квітень 2025 року середня пенсія українця, який вийшов на пенсію за загальними правилами, становить 6085,7 грн.

Водночас фактичний розмір прожиткового мінімуму для пенсіонера вже у лютому становив 6685 грн. Тобто щоб забезпечити мінімальний набір товарів і послуг, необхідний для фізіологічного виживання, пенсіонеру потрібно 6685 грн на місяць. А середня пенсія (без урахування спецпенсій) — лише 6085,7 грн. іншими словами, уряд буде змушений міняти існуючу нині систему пенсійних виплат.

Нагадаємо, що починаючи з вересня представники однієї професії будуть отримувати на 2 тисячі гривень більше — йдеться про педагогів.

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Фото: Pixabay

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