- 14:53 Кеті Холмс із дочкою Сурі Ноель помітили у Нью-Йорку
- 14:22 Трамп відчайдушно шукає щось, що він міг би назвати перемогою, — ЗМІ
- 13:52 Базова соціальна допомога: що враховується до доходу сім’ї, а що — ні
- 13:25 Все через тарифи Трампа: індійські державні НПЗ зупинили закупівлю російської нафти
- 12:54 Максим Галкін вперше прокоментував ДТП, яка трапилася з ним: «Прийшов до тями — гіпс»
- 12:38 Дрони СБУ атакували логістичний хаб в Татарстані
- 12:29 «На оглядовому колесі запропонував мені прожити з ним усе життя»: історія 29-річного Героя України з Буковини, який боронив країну 10 років
- 12:09 Відомий боксер помер через шість днів після бою за титул
- 11:57 На вас чекає фінансовий підйом: які знаки Зодіаку розбагатіють у серпні
- 11:32 Середня зарплата у 30 тисяч гривень уже у 2026 році: Кабмін заявив про майбутнє зростання доходів українців
- 11:11 Зеленський відповів Трампу: «Дарувати землю росіянам і відступати від Конституції не будемо»
- 11:04 Розчиніть 5 ложок суміші у воді — і ванна стане чистішою за нову
Кожна господиня мріє про білу ванну. Але багато засобів для чищення ванн, які радять журнали для господинь, містять відбілювач, консерванти та ароматизатори, які шкідливі для здоров'я. Втім, є чимало «домашніх» засобів, які допоможуть впоратися із забрудненнями.
Рецептом одного із таких засобів поділилася експертка Мелісса Мейкер, яка запевняє, що після його використання ванна сяятиме навіть у темряві.
Інгредієнти:
- порошок для прання — 125 грамів;
- сода — 140 грамів;
- перекис водню — 1 флакончик або 100 мілілітрів;
- гаряча вода — 2 склянки.
Інгредієнти змішують, засіб наносять щіткою на ванну, приділяючи особливу увагу забрудненим місцям, та залишають на 10−15 хвилин. Після цього засіб змивають гарячою водою. До речі, його можна використовувати для чищення будь-яких поверхонь.
А якщо на ванні з'явилася іржа, то боротися з нею можна за допомогою іншого засобу: 100 г харчової соди змішують з 50 мл води. Ним потбірно натерти ванну та зачекати, доки засіб підсохне, а потім змочити поверхню 9-відсотковим оцтом. Після того, як засіб спрацює, його потрібно змити водою.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як повернути блиск акриловій ванні.
Фото — Pixabay146
