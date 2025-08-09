41.12 / 41.66 47.93 / 48.62
Розчиніть 5 ложок суміші у воді — і ванна стане чистішою за нову

11:04 9 серпня 2025
Домашній засіб для чищення ванн готують із чотирьох інгредієнтів. Фото&nbsp;— Pixabay

Кожна господиня мріє про білу ванну. Але багато засобів для чищення ванн, які радять журнали для господинь, містять відбілювач, консерванти та ароматизатори, які шкідливі для здоров'я. Втім, є чимало «домашніх» засобів, які допоможуть впоратися із забрудненнями.

Рецептом одного із таких засобів поділилася експертка Мелісса Мейкер, яка запевняє, що після його використання ванна сяятиме навіть у темряві.

Інгредієнти:

  • порошок для прання — 125 грамів;
  • сода — 140 грамів;
  • перекис водню — 1 флакончик або 100 мілілітрів;
  • гаряча вода — 2 склянки.

Інгредієнти змішують, засіб наносять щіткою на ванну, приділяючи особливу увагу забрудненим місцям, та залишають на 10−15 хвилин. Після цього засіб змивають гарячою водою. До речі, його можна використовувати для чищення будь-яких поверхонь.

А якщо на ванні з'явилася іржа, то боротися з нею можна за допомогою іншого засобу: 100 г харчової соди змішують з 50 мл води. Ним потбірно натерти ванну та зачекати, доки засіб підсохне, а потім змочити поверхню 9-відсотковим оцтом. Після того, як засіб спрацює, його потрібно змити водою.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як повернути блиск акриловій ванні.

Фото — Pixabay

146

