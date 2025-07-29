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Домашній засіб для щоденного чищення ванн: ефективний та доступний
Більшість із нас використовують магазинні хімічні засоби для чищення ванн. Вони ефективні, але не дуже екологічні та подразнюють навколишнє середовище. Багато засобів для чищення ванн містять відбілювач, консерванти та ароматизатори, які шкідливі для здоров'я та послаблюють імунну систему. Такі засоби категорично не мають використовуватися людьми, які страждають на астму, алергію чи інші захворювання дихальних шляхів, пише Кobieta.
На щастя, існують натуральні домашні засоби, які дозволять нам ефективно чистити ванни, одночасно піклуючись про навколишнє середовище і власне здоров’я.
Щоб приготувати простий та ефективний засіб для чищення ванн, змішайте одну склянку харчової соди, три столові ложки мила, 15 крапель ефірної олії лимона (або будь-якої іншої цитрусової олії) та одну столову ложку води. Ретельно змішайте всі ці інгредієнти в мисці та помістіть у щільно закритий контейнер.
Харчова сода допомагає видаляти плями, а лимонна олія має природні дезінфікуючі та жировидаляючі властивості. Мило робить засіб достатньо м’яким для щоденного використання для чищення ванн, раковин, душових кабін та туалетів.
Просто змочіть тканину та нанесіть трохи суміші, а потім ретельно витріть будь-який бруд. Використовуйте лише м’які тканини для чищення ванни.
Нагадаємо про очищення сантехніки за методом Maria Taryn.144
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