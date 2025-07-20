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Чистота без дорогих засобів: як повернути блиск акриловій ванні
Багато господинь вживають для чистки сантехніки суміш з солі та перекису водню. Але як бути з акриловими ваннами, адже така суміш може їх пошкодити?
Спеціалізовані видання радять виготовити для акрилових ванн спеціальну безпечну суміш і вживати м'яку тканину.
В той же час блогери-практики вважають, що можна обійтися звичайною лимонною кислотою.
Для однієї ванни необхідно взяти 100 г цієї речовини. Для початку потрібно набрати повну ванну гарячої води та висипати туди лимонну кислоту. Потім ретельно розмішати її та залишити на годину.
Після цього воду можна спускати, а за допомогою звичайної губки для посуду можна легко прибрати сліди забруднень, що залишилися.
Останнім етапом буде промивання ванни проточною водою. Цією дією ви приберете не лише бруд, а й залишки лимонної кислоти.
Цей спосіб має цілу низку переваг: він не лише ефективний, а й безпечний. До того ж, вартість такої чистки дуже низька.
Раніше «ФАКТИ» писали, які дешеві засоби здатні ідеально освіжити туалет. Народні методи, перевірені часом, виявляються не менш ефективними, ніж магазинні засоби.139
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