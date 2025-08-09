- 10:09 Під Херсоном російський дрон вдарив по автобусу з цивільними: є жертви
Під Херсоном російський дрон вдарив по автобусу з цивільними: є жертви (фото)
Російські терористи знов вдарили дроном по марштурному автобусу з цивільними.
Цього разу постраждали мешканці Херсонщини. Як повідомили в ОВА, це сталося близько 08:00 поблизу Херсона.
Наразі відомо про шістьох постраждалих: шпиталізовано двох жінок, яким 66 та 75 років, а також чотирьох чоловіків, яким 23, 69, 83 та 61 рік.
«У постраждалих — вибухові травми, контузії, уламкові поранення. Щонайменше двоє потерпілих перебувають у тяжкому стані», — зазначили в обласній військовій адміністрації та уточнили, що кількість поранених збільшилася до десяти.
А в Херсонській обласній прокуратурі додали, що двоє людей загинули — розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Під час обстрілу всі постраждалі та жертви перебували в автобусі.
Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили «Ланцетом» по рейсовому автобусу, якій їхав у бік Сум. Тоді загинуло дев'ять людей, ще четверо отримали поранення.
