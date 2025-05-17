Окупанти розстріляли рейсовий автобус на Сумщині та били по мирних містах України: є загиблі та поранені

Вночі та вранці 17 травня росіяни атакували Україну ударними дронами. Сили ППО працювали у багатьох регіонах.

Зокрема, на Сумщині біля Білопілля ворог вдарив «Ланцетом» по рейсовому автобусу, якій їхав у бік Сум.

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За попередньою інформацією, загинуло дев'ять людей, ще четверо отримали поранення, повідомили у Сумській ОВА.

«Внаслідок удару ворожого БпЛА по рейсовому автобусу поблизу Білопілля загинули 9 людей, 4 — поранені. Автобус, по якому прицільно вдарили росіяни, прямував у бік Сум», — йдеться у повідомленні.

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Білопілля знаходиться поряд з російським селом Тьоткіне, навколо якого йдуть бої.

Вчора ввечері агресор двічі атакував Нікопольщину. Під ударом FPV-дронів були села Марганецької громади, зазначив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні вранці російська армія поцілила безпілотником по Нікополю. Люди, на щастя, неушкоджені.

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За інформацією керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, впродовж доби окупанти завдали 434 удари по 15 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 19 повідомлень про пошкодження квартир, будинків та господарських споруд. Мирні мешканці не постраждали.

Російські військові не перестають атакувати житлові квартали, критичну та залізничну інфраструктуру Херсонщини. Зокрема, за минулу добу пошкодили 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили автомобільну заправну станцію, стільникові вежі, газопроводи, господарчі споруди; влучили у вантажівку гуманітарної допомоги та приватні автомобілі.

Через російську агресію дві людини загинули, ще 13 — дістали поранення, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За даними українського Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося 115 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили понад тисячу дронів-камікадзе та здійснили 3923 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 16 травня російські загарбники запустили по Україні 112 ударних дронів. Сили ППО знищили 73 ударних БпЛА, ще 36 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина, Київщина та Одещина.

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